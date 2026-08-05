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紐約PIX11電視台資深華裔主播董愷悌宣布退休

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紐約PIX11電視台資深華裔主播董愷悌宣布退休

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
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資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日晚宣布將於本月底退休。(取自董愷悌...
資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日晚宣布將於本月底退休。(取自董愷悌臉書帳號)

紐約PIX11新聞台的標誌性人物、資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日晚宣布退休，結束她長達60年、獲獎無數的輝煌職業生涯。

這位曾獲艾美獎(Emmy Award)的電視記者自1992年以來一直在PIX11電視台工作，該電視台宣布，她將於8月30 日主持她的最後一期節目。

據PIX11電視台報導，該台執行總編梅森(Patrick Mason)表示：「記者、主播、偶像、傳奇人物、朋友、導師。這些詞語足以形容我們摯愛的董愷悌。」

董愷悌在WPIX工作逾34年，在紐約市，幾乎無人不把PIX11和她連結在一起。在這個瞬息萬變的行業裡，她是一位舉足輕重的人物。

董愷悌生於中國青島市，祖籍浙江省寧波市鄞縣(今屬寧波市鄞州區)。她的伯祖父董顯光是外交家，父親董紹基曾是東方海外集團派駐華府的代表。母親孔令和(Anita Tong)是孔子76代孫，曾在美國之音華府總部服務多年，從事編輯、廣播和製片。

董愷悌四歲隨父親從台灣赴美，在華府長大，大學畢業於賓州的布靈瑪爾學院(Bryn Mawr College)，獲得英語文學學士學位。她後來在史丹福大學獲得東亞文學博士學位，隨後進入新聞行業。

董愷悌1970年代擔任舊金山市KPIX電視台記者。1979年擔任美國ABC廣播公司新聞主播。1981年擔任美國廣播公司紐約第七台(WABC)記者兼周末新聞主播，之後擔任晚間新聞主播。

她在2025年10月入選紐約州廣播協會名人堂(New York State Broadcasters Association Hall of Fame)時說，「我從來沒有想過要成為廣播記者。不，我想成為大學教授」。

董愷悌1991年離開WABC電視台，隨後加入WPIX電視台，一直工作至今，最初擔任首席女主播，主持工作日晚上10點檔的新聞節目。後來她轉到周末新聞報導崗位，一直擔任下午5點檔和晚上10點檔新聞節目的主播。

在她整個職業生涯中，她都備受認可，在她居住過的每個城市她都因其工作傑出而獲獎無數，包括2003年和2007年因傑出報導分別獲得艾美獎。她被「紐約新聞雜誌」(New York Press Magazine)評為2008年最佳地方電視台新聞主播，1992年獲得艾利斯島榮譽勳章(Ellis Island Medal of Honor)，1993 年獲得紐約女性議程之星獎(New York Women’s Agenda Star Award)。

2023年，董愷悌透露自己被診斷出罹患早期肺癌。她在紀念斯隆-凱特琳癌症中心接受了腫瘤切除手術，並在當時被宣布「癌症痊癒」。她曾有過兩次婚姻，與前夫理查德·龍(Richard Long)育有一子菲利普(Phillip)。

資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日晚宣布將於本月底退休。(取自董愷悌...
資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日晚宣布將於本月底退休。(取自董愷悌臉書帳號)

精華 FAQ

  • 她在4日宣布退休，PIX11表示她將於8月30日主持最後一期節目，正式結束在該台長年的新聞播報工作。

  • 她自1992年起任職PIX11，在WPIX工作逾34年；整體新聞生涯長達60年，從地方台到全國性電視台都留下重要足跡。

  • 她出生於青島，4歲隨父赴美，在華府長大，畢業於布靈瑪爾學院與史丹福大學；2023年曾治療早期肺癌，並育有1子。

華裔 退休 紐約市

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