法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

紐約郵報(New York Post)3日調查報導，東亞移民 聚居區法拉盛 可能已成為「紐約醫療詐欺之都」；法拉盛方圓一哩內就有77家社交成人日間照護中心(SADC)，每年向聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )申索金額逾1億元，佔全州成人日照總支出14%。

紐約郵報走訪了一些規模最大日照機構指出，過去六年來，這些私營企業向白卡陸續請領了2000萬至4000萬元，但許多中心現在已關門，仍在營業的中心有些看來空無一人。

報導提到，北方大道(Northern Boulevard)的「美好成人日間護理中心」(Livingwell Adult Day Care)燈光昏暗，似乎沒有老人；但聯邦數據顯示該中心2018年至2024向白卡提交2700萬元帳單，接待逾2萬6500名患者。另一家大帝國成人日間保健中心(Bao Kang Adult Daycare Center)同一時期向白卡提交3200萬元帳單，號稱服務4萬3900名患者。那裡的護理員告知紐郵記者她每天照顧一、兩百名患者，但辦公桌後的監視器畫面顯示所有公共區域空無一人。

儘管報導指出，這些日照機構均未被指控有詐欺行為，但當地一家華人藥店老闆告訴郵報，「很多新開的或是開了五到十年的藥局都提供很多『好處』(benefits)；其中約60%到70%都和日照中心有合作關係」，「我們這裡不做這種事。我希望他們關門大吉。我等著他們被取締的那一天。這不合法，太瘋狂了。」

調查指出，常見的操作模式下，老年人每月可拿到500到1000元日間照護回扣，各機構每月可從每位長者身上賺到3000元。

選區包括法拉盛的紐約州參議員劉醇逸(John Liu)告訴郵報，「法拉盛亞裔老年居民眾多，市中心卻只有一家老年中心(senior center)，說明資源匱乏；或許所有這些中心的出現都是為了填補這一空白。我認為，將所有這些中心一概而論，然後將法拉盛貼上『欺詐行為大本營』標籤，是一種誤導。」

聯邦醫療服務中心（CMS）主任奧茲(Mehmet Oz)抨擊紐約官員放任欺詐行為孳生。紐約州每年1150億元白卡支出，乃全國人均最高。他表示，「由於缺乏適當的州監管，這些中心已成犯罪集團搖錢樹，他們利用回扣等非法手段從白卡竊取數百萬元。」 「僅法拉盛一地就佔紐約州所有成人日照服務支出14%；這些中心的出現，顯然並非只為了滿足社區合理需求。」