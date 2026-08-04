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紐約市警法拉盛109分局「全國打擊犯罪之夜」登場 警民同樂

記者高雲兒／紐約即時報導
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州參議員史塔文斯基(左三)向市警109分局青少年Explorer計畫提供經費支持...
州參議員史塔文斯基(左三)向市警109分局青少年Explorer計畫提供經費支持。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警109分局與109分局社區委員會4日晚在皇后區法拉盛20小學(PS 20)操場舉辦一年一度的「全國打擊犯罪之夜」(National Night Out Against Crime)，大批居民攜家帶眷參加。現場設有機械遊樂設施、充氣城堡、兒童騎小馬、食物、贈品及表演，多名民選官員及市府代表也到場，呼籲居民與警方保持合作，共同維護社區安全。

109分局局長、副督察喬杜里(Karam Chowdhury)表示，「全國打擊犯罪之夜」始於1984年，當年約有250萬人參與，如今已有全美約1萬6000個社區加入，參與人數接近4000萬。他說，警方與社區必須共同面對治安問題，無論居民發現新的犯罪趨勢或其他可疑情況，都應及時向警方反映。

喬杜里也宣布，目前市警正在招募警員、校園安全人員(School Safety Agents)及學校過街協管員(School Crossing Guards)，並表示目前尤其需要更多過街協管員，確保學生上下學途中安全。現場也設有招聘資訊攤位，供有興趣的居民了解申請方式。

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management)局長法雷爾(Christina Farrell)也到場，並代表市府頒發褒揚狀。另有市警高層代表市警總局長蒂施(Jessica Tisch)出席，並表示社區合作是警方日常工作的重要一環。市警局交通局副警務總長葛彧彥(Sylvester Y. Ge)也到場，感謝民選官員、志工、輔警及居民對活動的支持。

國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、金兌錫及市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)等也出席活動。

史塔文斯基表示，年輕人是社區的未來，需要榜樣、方向及更多參與社區的機會。她並向109分局青少年Explorer計畫提供經費支持，希望鼓勵更多年輕人接觸警務及公共服務。孟昭文則感謝109分局社區委員會、警員及活動贊助者，並頒發表揚狀。

109分局社區委員會表示，當晚活動所有遊樂及娛樂項目均免費向居民開放，相關經費來自民選官員、商家及社區團體支持。包括紐約法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)、天景購物中心(The Shops at Skyview)、紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)等機構也參與活動或提供支持。

現場精彩表演。(記者高雲兒／攝影)
現場精彩表演。(記者高雲兒／攝影)

紐約市緊急事務管理局局長法雷爾(右)也到場，並代表市府頒發褒揚狀。(記者高雲兒／...
紐約市緊急事務管理局局長法雷爾(右)也到場，並代表市府頒發褒揚狀。(記者高雲兒／攝影)

國會眾議員孟昭文感謝109分局社區委員會、警員及活動贊助。(記者高雲兒／攝影)
國會眾議員孟昭文感謝109分局社區委員會、警員及活動贊助。(記者高雲兒／攝影)

市警109分局社區委員會表示，相關經費來自民選官員、商家及社區團體支持。(記者高...
市警109分局社區委員會表示，相關經費來自民選官員、商家及社區團體支持。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警109分局與109分局社區委員會4日晚在法拉盛舉辦一年一度的「全國打擊犯...
紐約市警109分局與109分局社區委員會4日晚在法拉盛舉辦一年一度的「全國打擊犯罪之夜」，大批居民攜家帶眷參加。(記者高雲兒／攝影)

市警109分局社區委員會表示，相關經費來自民選官員、商家及社區團體支持。(記者高...
市警109分局社區委員會表示，相關經費來自民選官員、商家及社區團體支持。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警109分局與109分局社區委員會4日晚在法拉盛舉辦一年一度的「全國打擊犯...
紐約市警109分局與109分局社區委員會4日晚在法拉盛舉辦一年一度的「全國打擊犯罪之夜」，大批居民攜家帶眷參加。(記者高雲兒／攝影)

市警109分局社區委員會表示，相關經費來自民選官員、商家及社區團體支持。(記者高...
市警109分局社區委員會表示，相關經費來自民選官員、商家及社區團體支持。(記者高雲兒／攝影)

現場設有機械遊樂設施、充氣城堡、兒童騎小馬、食物、贈品及表演。(記者高雲兒／攝影...
現場設有機械遊樂設施、充氣城堡、兒童騎小馬、食物、贈品及表演。(記者高雲兒／攝影)

市警109分局局長喬杜里宣布，目前市警正在招募警員、校園安全人員及學校過街協管員...
市警109分局局長喬杜里宣布，目前市警正在招募警員、校園安全人員及學校過街協管員。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 活動在法拉盛PS 20操場舉行，設有機械遊樂設施、充氣城堡、兒童騎小馬、食物、贈品與表演，且全部免費開放，吸引許多居民攜家帶眷參與。

  • 喬杜里表示社區與警方必須共同面對治安問題，居民若發現可疑情況應即時通報；同時市警正招募警員、校園安全人員與學校過街協管員，尤其急需後者。

  • 孟昭文、史塔文斯基、布朗斯汀、金兌錫與帕拉迪諾等民選官員均出席，市府與警界高層也到場；FCBA、Skyview及紐約長老會醫院等機構則提供支持與經費。

法拉盛 皇后區 紐約市

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