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紐約華埠警民同樂日 副市長蘇維思: 社區安全關乎經濟正義

記者劉梓祁／紐約即時報導
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長島蘇福克郡(Suffolk County)蒂爾尼(Ray Tierney)及吉...
長島蘇福克郡(Suffolk County)蒂爾尼(Ray Tierney)及吉爾戈海灘(Gilgo Beach)凶殺案專案組人員到場，呼籲民眾協助確認「Asian Doe」身分。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)華埠五分局與紐約中華總商會4日舉行第43屆「警民同樂日」(National Night Out)，警員、社區組織、商戶及居民走上街頭交流；市府首位「經濟正義副市長」蘇維思(Julie Su)代表市長曼達尼(Zohran Mamdani)出席，強調社區安全是經濟正義的前提，並向五分局頒發褒揚令。

蘇維思表示，若社區、家庭和個人無法感到安全、安定，也無法感受到自己屬於社區，便談不上經濟正義。她宣讀市長褒揚令時表示，市府感謝市警人員每天為保護市民所作的服務與犧牲；市府稱，市警的工作已使槍擊及謀殺案件降至歷史低位，並將繼續打擊犯罪及槍枝暴力。

五分局局長林偉斌(Michael Lam)表示，警民同樂日讓居民、家庭、商戶與服務轄區的警員在較輕鬆的場合相識交流，進一步建立關係並共同維護社區安全。他說，能夠成為華埠社區的一員並服務居民，是一項榮幸；活動也提醒警員，社區夥伴關係是警務工作不可或缺的一部分。

五分局前局長、現任曼哈頓南區警署督察陳韜(Tao Chen)表示，華埠警民同樂日是全市最成功的同類活動之一，成果來自五分局警民會、中華總商會、紐約中華公所及其它社區組織長期合作。他呼籲居民在參與活動之餘，也提升防罪意識，與警員共同改善社區。

中華公所主席伍銳賢說，自己自2002年起參加警民同樂日，24年來見證活動規模不斷擴大，反映警方與僑團之間合作日益密切。他也提醒居民，五分局警民會通常每月舉行，居民若有治安投訴或需要向警方諮詢，可透過警民會直接反映。華埠五分局輔警團副團長、副督察曾偉康指出，五分局輔警團有120多名成員，是全市規模最大的輔警團之一，長期協助華埠大型活動及社區安全工作。

今年活動現場除設有警方與社區機構的資訊攤位，也成為執法機關向華人社區尋求未破案件線索的平台。蘇福克郡(Suffolk County)檢察官蒂爾尼(Ray Tierney)及吉爾戈海灘(Gilgo Beach)凶殺案專案組人員到場，呼籲民眾協助確認「Asian Doe」身分。

「Asian Doe」的遺骸於2011年在吉爾戈海灘附近被發現，當時身穿女性服裝，調查人員相信死者是具有華南漢族血統的年輕男性，死於鈍器創傷。由於傳統DNA調查至今未能確認其身分，專案組向華人社區派發中英文資料及法醫繪製的面貌重建圖，希望居民提供認人線索，或協助尋找可供基因家譜比對的親屬DNA樣本。

市警華埠五分局與紐約中華總商會，4日舉行第43屆警民同樂日。(記者劉梓祁／攝影)
市警華埠五分局與紐約中華總商會，4日舉行第43屆警民同樂日。(記者劉梓祁／攝影)

市府首位「經濟正義副市長」蘇維思(Julie Su)4日代表市長曼達尼(Zohr...
市府首位「經濟正義副市長」蘇維思(Julie Su)4日代表市長曼達尼(Zohran Mamdani)出席警民同樂日活動，強調社區安全是經濟正義的前提，並向五分局頒發褒揚令。(記者劉梓祁／攝影)

精華 FAQ

  • 她表示，社區、家庭與個人若無法感到安全與安定，就談不上經濟正義，並代表市長向五分局頒發褒揚令，肯定警員長期守護市民的付出。

  • 活動讓警員、商戶、居民與社區組織在輕鬆場合交流，建立互信並共同維護治安；多個僑團長期參與，也使華埠警民合作更為緊密。

  • 蘇福克郡檢察官與專案組到場，向華人社區徵求線索，希望確認2011年發現的Asian Doe身分，並尋找可供基因家譜比對的親屬DNA樣本。

華埠 曼達尼

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