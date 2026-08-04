藏人聯合國前自焚滿月 家屬時報廣場守夜籲國際正視圖博人權

當日的守夜儀式中，聚集眾多來自首都地區的圖博人，紛紛以高舉手寫標語的方式抗議中共的政策。(記者馬璿／攝影)

8月1日，數百在美的圖博(西藏)社群人士與民眾齊聚曼哈頓時報廣場 ，為一個月前於紐約自焚表達抗議的運動人士洛嘎讓贊(Pawo Lobga Rangzen，བློ་དགའ་རང་བཙན)舉行守夜儀式。現場聚集大批從全美各地前來的志願者，並在會後靜默遊行至聯合國 總部，以呼籲國際社會關注中共 以高壓手段抹除圖博文化的政策。

1日晚間6時不到，時報廣場前的Father Duffy Square集結眾多手舉象徵圖博的「雪山獅子旗」的民眾，洛嘎讓贊的家人、國際支圖博運動(International Campaign for Tibet)、美國首都地區圖博協會(Capital Area Tibetan Association)、香港民主運動人士周永康(Alex Chow)以及多名人權與宗教領袖皆出席當日的守夜儀式聲援。

在廣場上眾多圖博人以臥地示威、點燃蠟燭以及誦經等儀式，緬懷目前已知的171起圖博人自焚事件。晚間約8時許，以白色圍巾蒙住口部的眾多參與者則是靜默遊行前往聯合國，具象化在中國境內遭壓制的圖博人聲音，以及國際社會的沉默。

洛嘎讓贊的姪女Sonam表示，自讓贊過世後，圖博社群因此逐漸覺醒、積極地向國際社會發聲，更希望能藉著團結的聲音呼籲國際社會的支持，正視在中國境內圖博人的人權議題。她也表示，中共上月施行的「民族團結進步促進法」讓身為圖博人一事變成罪行，讓海外社群感到非常憤怒，希望能替在境內的圖博人抗爭。

「我叔叔的犧牲，並不是為了他自己，而是為了境內的圖博人。目前正在發生的種族滅絕，只是被搬到了檯面上而已。」Sonam表示，境內圖博人沒有發聲的管道，海外社群身為他們的家人，有責任替他們發聲，否則情況只會持續惡化。

而率領首都地區志願者前來守夜儀式的美國首都地區圖博協會執行長Tenzing Norbu則是表示，中共在海外的鎮壓以及秘密警察行動的確對海外社群造成寒蟬效應，過去幾年更發現有心人士滲透進活動打探重要資訊，再將資訊轉交給中國，使得許多圖博人長期處於高度警戒的狀態，也讓大家很難判斷該信任誰，即便外表看起來像圖博人，也可能是中國派來的間諜。

但他也強調，這些打壓仍不減圖博人的倡議行動，組織方面透過寄信至美國民意代表，就中共通過的「民族團結進步促進法」提出訴求，強調此法將對包括圖博人、維吾爾人、蒙古人在內，中國境內超過50個少數民族形成壓迫，形同文化滅絕。協會也將持續發起連署請願，向西方世界展開倡議行動。

國際聲援西藏運動執行主任Ryan Fiores指出，聯邦政府部分對圖博政策資金已遭刪減，組織持續敦促政府恢復對印度、尼泊爾圖博人難民社群及境內圖博人的補助，並將持續要求政府落實國會對西藏議題的跨黨派承諾，敦促國務卿魯比歐(Marco Rubio)等官員在與中國官員的對話中，將此列為優先討論事項。

周永康則表示，得知自焚事件時讓他聯想起2019年反送中運動期間，多名年輕人以自殺方式留下遺書、向社會發出警訊的絕望時刻。「這不是一件容易的事，也不是一件輕率的行動，」他說，這起事件對當事人及社群成員而言，都承載著巨大的情緒重量。他表示，此刻社群能做的，就是與圖博人一起哀悼、並肩而立，同時也要提醒大眾，不要讓這起自焚事件只成為一則30秒的新聞循環，而是要真正發揮作用、敲響警鐘，因為不只是西藏，香港同樣正遭受中國政權的壓迫。

周永康進一步分析，海外社群積極發聲、境內社群卻因鎮壓噤聲的對比，凸顯中共在境內不斷收緊控制、打壓異議聲音，同時透過跨國鎮壓手段，騷擾、威脅並試圖噤聲海外聲援者，形成寒蟬效應，讓許多人不敢參與抗議，甚至不敢從遠方發聲。

高舉雪山獅子旗活動參與者Tsering，指出此次的自焚事件對社群而言是一個轉捩點，但如今國際社會比起人權議題更重視經濟利益，他希望世界都能關注圖博人的遭遇。長年在海外針對中共政策提出異議的民運人士桂雲才表示，他在流亡來美之前已相當不滿中共政策，2019年他從西藏地區赴尼泊爾的過程中更親眼看見僧侶被強行拖下車的畫面，讓他至今印象深刻，「我看不慣共產黨對他們慘無人道的鎮壓，不但沒有自由民主，還消滅他們的語言、文化習慣。」而如今在紐約發生圖博人的自焚事件讓他直言「不意外」，他直言「在國內，支持圖博比支持中國民主化判的刑還要更嚴重。」

7月2日，長年活躍於紐約圖博社群的倡議人士洛嘎讓贊獨自前往曼哈頓的聯合國總部大樓外，點燃自己的身體。圖為守夜儀式。(記者馬璿／攝影)

現場除聚集眾多高舉雪山獅子旗的圖博人，多個與會者更高舉支持圖博獨立的標語。(記者馬璿／攝影)

活動現場除有多民意代表發言聲援，多名僧侶亦引領現場圖博人為洛嘎讓贊頌經。(記者馬璿／攝影)

8月1日，逾百在美的圖博(西藏)社群人士與民眾齊聚曼哈頓時報廣場，為一個月前於聯合國總部外自焚表達抗議的運動人士洛嘎讓贊(Pawo Lobga Rangzen，བློ་དགའ་རང་བཙན)舉行守夜儀式。(記者馬璿／攝影)

1日晚間6時不到，時報廣場前的Father Duffy Square集結眾多手舉象徵圖博的「雪山獅子旗」的民眾，欲為圖博社群發聲。(記者馬璿／攝影)