紐約市警72分局「全國打擊犯罪夜」 日落公園舉行

市警72分局「全國打擊犯罪夜」活動在日落公園內舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

市警72分局的轄管布碌崙日落公園 的部分地區，該分局一年一度的「打擊犯罪夜」活動4日在日落公園內舉辦。72分局的眾多警員到現場和居民聯歡，與居民分享精彩活動，眾多華人 參加了這次活動。

市警72分局局長亞辛(Mobeen Yasin) 「打擊犯罪夜」活動上表示，72分局與當地居民相互支持，關係非常融洽。正因為如此，72分局的去年的犯罪率比前年下降了23%，今年又比去年同期下降了2%。亞辛特別指出，72分局轄區內有許多非法賭博的現象，在分局和社區的共同努力下，非法賭博出現了下降的趨勢。他還非常感謝布碌崙亞裔民安隊以及美國紐約華人聯合會等社區機構與72分局之間全心全意的合作夥伴關係。他說72分局把許多社區組織都納入一把大傘之下，共同維護社區安全。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝在現場表示，民安隊最主要的職責就是協助警察局預防犯罪。民安隊來自社區，對社區非常了解，同時也能幫助警局更好了解社區，從而真正切實起到預防犯罪的作用。柳寶枝說，民安隊目前有50名隊員，都是義工。民安隊成員每晚10時至凌晨2時在日落公園華社巡邏，一年365天不間斷。巡邏的範圍是從39街到72街，以及從6大道到11大道。

華人聯合會顧問黃啟旺已經在72分局當了10年輔警，他說輔警就是警察的助手，是警察的耳朵和眼睛。在72分局的總共40多名輔警中，有15名輔警是華人。黃啟旺為自己是一名輔警感到自豪。他說自己在日落公園社區生活和工作，理所當然要參與社區事務，那種認為社區的事不關我事的觀點是不對的。他說到美國後，別的族裔想的是「落地生根」，而許多華裔的想法還停留在「落葉歸根」上，這方面有待提高。黃啟旺還介紹，「打擊犯罪夜」活動的一個項目就是在現場招募輔警，他鼓勵社區青年加入輔警隊伍。

72分局在活動現場為居民準備了食物、飲料和氣球，警員還在現場搭設充氣遊樂場，供兒童玩樂。一些社區組織在現場設攤，為居民提供實用資訊並派發小禮物。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳和市議員市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)也興沖沖趕到現場，與警民同樂。

72分局「全國打擊犯罪夜」活動專門為兒童搭設的充氣遊樂場。(記者胡聲橋╱攝影)

居民參與72分局「全國打擊犯罪夜」活動。(記者胡聲橋╱攝影)

居民參與72分局「全國打擊犯罪夜」活動。(記者胡聲橋╱攝影)