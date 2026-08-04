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紐約皇后區7號線三小時內兩起攻擊案 警公布嫌犯影像

記者戴慈慧／紐約即時報導
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警方公布33 Street-Rawson Street站附近7號線傷人案嫌犯影像...
警方公布33 Street-Rawson Street站附近7號線傷人案嫌犯影像，涉案男子仍在逃。（NYPD提供）

皇后區7號地鐵線7月27日上午接連發生兩起乘客遇襲事件，案發時間相隔約三小時，分別發生在Mets-Willets Point站及33 Street-Rawson Street站附近。警方表示，兩案嫌犯並非同一人，目前均已公布監視器畫面，呼籲民眾提供線索，協助追緝涉案男子。

警方表示，首起案件發生於7月27日上午約8時。一名47歲男子搭乘開往曼哈頓方向的7號線列車，在列車行經Mets-Willets Point站時，與一名陌生男子發生口角，雙方爭執隨即升高，嫌犯突然朝被害人身體揮拳攻擊。列車抵站後，嫌犯立即下車，沿羅斯福大道步行逃離現場，不知去向。救護人員到場後，將傷者送往紐約長老會皇后醫院治療，傷勢穩定。

警方形容，該名嫌犯約40歲，身材瘦削、中等膚色，犯案時身穿黑色Polo衫、迷彩色工作褲，頭戴黑色棒球帽，背著黑色背包。

第二起案件發生在同日上午近11時。一名22歲男子搭乘開往法拉盛方向的7號線列車，在33 Street-Rawson Street站附近與另一名男子發生口角。警方表示，嫌犯先朝被害人臉部揮拳，接著掏出一把折疊刀，並以刀柄反覆毆打被害人，造成對方受傷。嫌犯犯案後逃離車站，往皇后大道方向逃逸。傷者被送往艾姆赫斯特醫院治療，目前情況穩定。

警方表示，第二起案件嫌犯膚色較深，留有長髮辮、鬍鬚及小鬍子，犯案時身穿米色長袖上衣，胸前及袖口帶有綠色圖案，背著黑色背包。

警方已公布兩案監視器影像，呼籲知情民眾撥打止罪熱線(Crime Stoppers)800-577-TIPS(8477)，或透過警方網站提供線索，所有來電及資料均將保密。

警方公布Mets-Willets Point站7號線乘客遇襲案嫌犯監視器畫面，呼...
警方公布Mets-Willets Point站7號線乘客遇襲案嫌犯監視器畫面，呼籲知情民眾提供線索。（圖自NYPD）

精華 FAQ

  • 首起約在7月27日上午8時，發生於Mets-Willets Point站附近的列車上；第二起則在同日上午近11時，發生於33 Street-Rawson Street站附近的7號線列車上，2案相隔約3小時。

  • 第一名嫌犯先在車上與47歲男子口角後揮拳，列車抵站即下車，沿羅斯福大道步行逃離；第二名嫌犯先打22歲男子臉部，再掏出折疊刀，以刀柄反覆毆打後往皇后大道方向逃逸。

  • 警方公布2名嫌犯監視器影像。首名約40歲、瘦削、中等膚色，穿黑色Polo衫與迷彩工作褲；第2名膚色較深、留長髮辮與鬍鬚，穿米色長袖上衣。民眾可撥打800-577-TIPS(8477)或透過警方網站提供線索。

皇后區 曼哈頓 地鐵

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