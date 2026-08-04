紐約州擴大測速照相執法 橋隧施工路段超速 70萬輛車吃罰單

紐約州府與大都會運輸署將在MTA轄下橋梁與隧道的施工路段啟用超速照相執法系統。(取自州府官網)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)與大都會運輸署(MTA)近日宣布，將在MTA轄下橋梁與隧道的施工路段啟用超速照相執法系統，盼藉此降低工地傷亡事故。自超速照相機部署以來，已有70萬輛車因施工路段超速而吃罰單 。

系統運作採雷達偵測，只要車速達到或超過速限，即會觸發拍攝，記錄車輛接近與通過測速點的多張照片，並蒐集時間、日期、速限、實際車速、地點、車道與行駛方向等資料。系統辨識車牌後，交由紐約州認證技術員審核確認資訊無誤，才會核發罰單。紐約州居民將於違規後14個工作日內收到罰單，州外車主則為45個工作日內。

罰單金額依違規次數遞增，首次違規罰款50元；若於首次違規後18個月內再犯，第二次罰款75元；第三次以上罰款則為100元，且皆可能加計逾期罰款。

繳費方式除線上信用卡外，也可電話繳費，亦可選擇支票或匯票郵寄繳納。不過車主如認為裁決有誤，可透過罰單所附的爭議申訴單或線上系統提出申訴，並檢附相關證明文件。申訴經審核後，若證明成立將撤銷罰單，否則車主可選擇繳款或申請法院聽證。

根據州府官方說明，此類自動超速違規不會記點於駕駛執照，性質屬民事罰則，亦不會通報車主的保險公司。州府亦說明，罰款收入主要用於支應計畫本身開支，若有結餘則投入工地安全相關措施。

根據州政府數據，2024年，紐約州交通局(NYSDOT)與紐約州高速公路管理局(NYSTA)所轄道路上共發生450起車輛駛入施工封閉路段的事件，其中超過150起造成公路工人或乘客受傷，四起釀成死亡事故。

「自動化工地超速執法計畫」(AWZSE)最早於2021年9月由霍楚簽署立法，原為期五年的試辦計畫，由NYSDOT與NYSTA共同執行。2025年，該計畫展延至2031年，並擴大適用範圍，納入MTA橋梁隧道與紐約州橋梁管理局轄下路段，這些單位皆可對在管制通行道路施工區超速的車輛所有人開罰。

據州府統計，自2023年4月首次部署攝影機以來，紐約州已開出超過70萬張施工路段超速的罰單。