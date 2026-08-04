紐約家庭護理員絕食行動暫告結束：聯合國表達關切

紐約家庭護理員絕食抗議市議會遲遲不審議表決旨在禁止24小時工作制的提案，持續八日後宣告暫時結束。聯合國針對婦女兒童歧視工作組向紐約市議會及市政府致信，表達對絕食者的關切，並重申現行24小時工作制或存在「剝削」和「強迫勞動」嫌疑。(記者許君達╱攝影)

紐約家庭護理員反對24小時工作制的維權團體4日宣布，持續至第八天的市政廳外絕食抗議行動結束。雖然仍未得到市議長朱曼寧(Julie Menin)對「禁止24小時」提案的承諾，但聯合國 對護理員絕食行動表達的關切已向朱曼寧施加了足夠的壓力，因此絕食抗議暫告一段落。如果未見行動，則將在兩個月後重新開始絕食。

聯合國針對婦女兒童歧視工作組(United Nations Working Group on Discrimination against Women and Girls)3日致信紐約市 政府、市議會多名官員以及朱曼寧本人，信中介紹，聯合國五名特別報告員今年4月曾致信美國國務院 ，指出紐約市家庭護理員行業24小時連續工作的制度可能構成剝削(exploitation)和強迫勞動(forced labour)的標準，然而美國聯邦政府未予回應。如今聯合國方面聽聞紐約護理員發起了絕食抗議，高度關切該事件，並特向紐約市方面致信，希望就此問題與紐約當局直接溝通。

本輪絕食行動7月28日啟動，至8月4日為第八天，行動目標為製造聲勢，施壓市議長朱曼寧盡快將旨在禁止24小時工作制的提案提交審議和表決。據介紹，參與行動的現任及前任家庭護理員約有15至18人，其中除兩至三名西語裔外，其他均為華人。絕食行動採24小時輪班制，參與者會輪流定期離場休整、洗澡、更衣，現場配有醫療和後勤團隊，隨時確保絕食者身體機能安好，並適當補充水分和能量。在八天的行動中，共有三人出現身體不適的情況，但都得到了妥善處置。

「禁止24小時」提案人馬泰(Christopher Marte)說，針對提案內容的談判目前仍在議會內部進行，最大的困難並非財政問題，而是掌權者的「政治意願」。他在此前的四年內，已連續在兩屆議會會期內提出相同提案，但都被時任市議長歐德思(Adrienne Adams)利用職權壓制、未能獲得表決機會。馬泰表示，與歐德思相比，他認為現任議長朱曼寧雖然仍被一些現實條件掣肘，但她的「政治意願」更強，因此對打破僵局仍可抱有樂觀情緒。