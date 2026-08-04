紐約家庭護理員絕食行動暫告結束：聯合國表達關切
紐約家庭護理員反對24小時工作制的維權團體4日宣布，持續至第八天的市政廳外絕食抗議行動結束。雖然仍未得到市議長朱曼寧(Julie Menin)對「禁止24小時」提案的承諾，但聯合國對護理員絕食行動表達的關切已向朱曼寧施加了足夠的壓力，因此絕食抗議暫告一段落。如果未見行動，則將在兩個月後重新開始絕食。
聯合國針對婦女兒童歧視工作組(United Nations Working Group on Discrimination against Women and Girls)3日致信紐約市政府、市議會多名官員以及朱曼寧本人，信中介紹，聯合國五名特別報告員今年4月曾致信美國國務院，指出紐約市家庭護理員行業24小時連續工作的制度可能構成剝削(exploitation)和強迫勞動(forced labour)的標準，然而美國聯邦政府未予回應。如今聯合國方面聽聞紐約護理員發起了絕食抗議，高度關切該事件，並特向紐約市方面致信，希望就此問題與紐約當局直接溝通。
本輪絕食行動7月28日啟動，至8月4日為第八天，行動目標為製造聲勢，施壓市議長朱曼寧盡快將旨在禁止24小時工作制的提案提交審議和表決。據介紹，參與行動的現任及前任家庭護理員約有15至18人，其中除兩至三名西語裔外，其他均為華人。絕食行動採24小時輪班制，參與者會輪流定期離場休整、洗澡、更衣，現場配有醫療和後勤團隊，隨時確保絕食者身體機能安好，並適當補充水分和能量。在八天的行動中，共有三人出現身體不適的情況，但都得到了妥善處置。
「禁止24小時」提案人馬泰(Christopher Marte)說，針對提案內容的談判目前仍在議會內部進行，最大的困難並非財政問題，而是掌權者的「政治意願」。他在此前的四年內，已連續在兩屆議會會期內提出相同提案，但都被時任市議長歐德思(Adrienne Adams)利用職權壓制、未能獲得表決機會。馬泰表示，與歐德思相比，他認為現任議長朱曼寧雖然仍被一些現實條件掣肘，但她的「政治意願」更強，因此對打破僵局仍可抱有樂觀情緒。
因聯合國對此事表達關切並致信紐約市官員，對市議長朱曼寧形成壓力，抗議團體認為已達到製造聲勢的目的，因此先暫停絕食。 聯合國指出，紐約市家庭護理員24小時連續工作的制度，可能構成剝削與強迫勞動標準，並希望就此直接與紐約當局溝通。 提案仍在議會內部談判，最大障礙被認為是政治意願不足而非財政問題；提案人馬泰對朱曼寧較有信心，但若未見行動，抗議者2個月後可能重啟絕食。
精華 FAQ
因聯合國對此事表達關切並致信紐約市官員，對市議長朱曼寧形成壓力，抗議團體認為已達到製造聲勢的目的，因此先暫停絕食。
聯合國指出，紐約市家庭護理員24小時連續工作的制度，可能構成剝削與強迫勞動標準，並希望就此直接與紐約當局溝通。
提案仍在議會內部談判，最大障礙被認為是政治意願不足而非財政問題；提案人馬泰對朱曼寧較有信心，但若未見行動，抗議者2個月後可能重啟絕食。
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