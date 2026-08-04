聯邦法官阻止紐約州禁止ICE幹員戴面罩執法的法律生效

聯邦法官叫停了紐約州的一項禁止美國移民與海關執法局(ICE)幹員在紐約州執勤時佩戴面罩的法律。圖為戴面罩的ICE幹員在紐約移民法庭外蹲守。(路透)

一位聯邦法官叫停了紐約州 的一項法律，該法律禁止美國移民與海關執法局(ICE )幹員在紐約州執勤時佩戴面罩；法官指出，這項法律很可能構成了對聯邦活動的非法監管。

此前聯邦政府 提起訴訟，試圖阻止這項於6月下旬生效的紐約州法律。該法旨在防止ICE幹員在州內戴著面具以「綁架方式」抓捕。通過該法律的州議會辯稱，幹員因遮擋面部而變得肆無忌憚，往往在幾乎沒有任何正當理由的情況下抓捕他人；而在法庭上，律師們則主張，制定符合本州最大利益的法律屬於紐約州的「警察權」範疇，因此紐約州有權通過這項法律。

由前總統歐巴馬任命的美國聯邦地方法官達戈斯蒂諾(Mae D’Agostino)在3日晚裁定，儘管禁止聯邦官員在紐約佩戴面罩屬於州管轄範圍，且此舉或許能避免危險情況，但這「並非問題的關鍵」，因為州府無權指示聯邦政府如何履行職責。

達戈斯蒂諾在裁決書中寫道，「最高法院已明確裁定，美國在履行其職能時無需遵守州的警察法規」，「儘管聯邦政府的權力範圍有限，但各州不得將其排除在行使憲法賦予的任何權力之外，(也不得)違背其意願阻礙其授權官員的行動」。

在她長達51頁的裁決書中寫道，聯邦政府有權採取必要行動履行其「必要職能」，且不受各州的阻撓。

這意味著，既然聯邦政府已決定ICE官員在執行聯邦《移民與國籍法》時需要戴面罩，紐約州就無權力干涉。

聯邦司法部對達戈斯蒂諾的裁決表示讚賞，並稱該部門「專注於法治與公共安全」。

在此案中負責為紐約州法律辯護的州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，她的辦公室「堅信戴面具的執法人員並不能讓紐約變得更安全」。她表示，她的團隊正在研究「所有法律途徑」，以針對ICE的執法人員執行這項禁止戴面具的法律。

在全美範圍內，類似的禁止ICE執法人員戴面具的法律大多未能成功實施。此前，加州的一名聯邦地方法官裁定此類法律違憲，理由是該法律豁免了州警察；費城的一名地方法官也叫停了一項旨在要求ICE執法人員摘下面具的城市法規。

聯邦法官叫停了紐約州的一項禁止美國移民與海關執法局(ICE)幹員在紐約州執勤時佩戴面罩的法律。圖為戴面罩的ICE幹員在執勤。(路透)