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曾入讀哥大醫學院 27歲男持刀行凶 紐約納蘇警開槍擊中臉部

記者高雲兒╱紐約即時報導
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納蘇郡警方表示，長島一名27歲男子3日晚持刀企圖攻擊他人，並持刀砸破警車車窗。圖...
納蘇郡警方表示，長島一名27歲男子3日晚持刀企圖攻擊他人，並持刀砸破警車車窗。圖為示意圖。(納蘇郡警方臉書)

納蘇郡(Nassau County)警方表示，長島西伯利(Westbury)一名27歲男子3日晚持刀企圖攻擊他人，並持刀砸破警車車窗；警方開槍還擊，其中一槍擊中男子臉部。男子送醫後情況穩定，事件中沒有警員或其他民眾受傷。

納蘇郡警察局長萊德(Patrick Ryder)5日上午在米尼奧拉(Mineola)警察總部舉行記者會表示，警方4日晚約11時接獲報案，稱一名男子行為異常，並持刀試圖刺傷他人。

當時，警方特別行動局(Bureau of Special Operations)人員正在西伯利新卡塞爾(New Cassel)地區、Brush Hollow Road與2nd Street附近處理另一起案件，在一處林地附近發現一名外貌符合報案描述的男子，隨即呼叫支援。

萊德表示，警員尚未來得及下車，男子便突然從灌木叢後衝出，持刀猛砸警車副駕駛座一側車窗，將玻璃擊碎。坐在該側的警員在刀伸入車窗時轉身開了數槍，但均未擊中。

男子隨後跑向警車後方，駕駛座警員下車後在車尾與其遭遇，開了一槍，擊中男子臉部。警方稱，警員隨即為男子進行急救。

傷者其後被送往東草原(East Meadow)的納蘇大學醫療中心(Nassau University Medical Center)。萊德表示，子彈穿過男子臉頰，目前男子情況穩定，警方也已能與他交談。

警方確認男子為Adrian Thompson，與父母同住。萊德稱，Thompson過去曾是哥倫比亞大學(Columbia University)醫學生，今年4月13日曾因心理健康相關問題與警方有過接觸。萊德表示，在與其父母交談後得知，Thompson受過良好教育，但「顯然正在經歷一些憂鬱問題」。

Thompson目前面臨兩項威脅警員(menacing a police officer)罪名。警方正與納蘇郡地方檢察官辦公室(Nassau County District Attorney's Office)商討是否追加或升級控罪，預計5日在醫院病床旁接受提審。

警方在記者會上公布現場查獲刀具的照片。萊德表示，事件沒有造成其他人受傷，涉事警員目前情況良好。他說，沒有警員希望開槍，但面對威脅時必須在極短時間內作出決定，以保護自己和社區。

精華 FAQ

  • 事件發生在長島西伯利與新卡塞爾一帶，警方於4日晚約11時接獲報案，指稱一名男子行為異常並持刀試圖刺傷他人，隨後展開追查。

  • 男子從灌木叢後衝出後持刀猛砸警車副駕駛座車窗，警員先在車內開槍未中；之後男子繞到車後，駕駛座警員下車對峙並開槍擊中其臉部。

  • 警方確認嫌犯為Adrian Thompson，已以兩項威脅警員罪名處理，並與地方檢察官商討是否加重控罪，預計在醫院病床旁進行提審。

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