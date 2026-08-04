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紐約州獲得近500萬枚雞蛋賠償 首批28萬枚雞蛋運抵布碌崙

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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紐約州獲得近500萬枚雞蛋賠償，首批28萬枚雞蛋運抵布碌崙。示意圖。(路透)
紐約州獲得近500萬枚雞蛋賠償，首批28萬枚雞蛋運抵布碌崙。示意圖。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)3日宣布，作為與三家大型雞蛋生產商達成的多州和解協議的一部分，紐約州的食品銀行將收到近500萬枚雞蛋作為賠償，其中首批超過28萬枚雞蛋已運抵布碌崙的食物銀行「城市豐收」(City Harvest)。這三家雞蛋生產商被指控非法共謀提高雞蛋價格。

運抵布碌崙的首批28萬枚雞蛋分裝成2萬3400盒，每盒12枚。食物銀行「城市豐收」將負責把這些雞蛋分發給面臨食品安全問題的紐約市民。「城市豐收」執行長史蒂芬斯(Jilly Stephens)表示，雞蛋是該組織最需要的食物之一，這批雞蛋將幫助超過2萬名紐約市民解決食物短缺問題。紐約州分到的500萬枚雞蛋將在10月中旬前陸續運往紐約州各地。

詹樂霞辦公室稱，由紐約州總檢察長辦公室、美國司法部和其他16個州的檢察長牽頭的多州調查發現，Cal-Maine Foods、Versova Holdings和Hickman's Egg Ranch三家公司從2022年6月到2025年3月涉嫌串謀操縱競價，以影響一個被廣泛使用的每日雞蛋價格指數。調查人員稱，這些公司操縱了雞蛋供應合約中使用的基準價格，人為地提高了全國零售商和消費者支付的價格。

「這些公司暗中勾結抬高價格，導致紐約市民不得不支付更高的雞蛋價格，這是不可接受的」，詹樂霞在一份聲明中表示，「我的辦公室對大型企業為了自身利潤而損害工薪家庭利益、違法犯罪的行為零容忍」。

根據和解協議，這三家雞蛋生產商將向參與州的食品銀行和非營利組織提供5300萬枚雞蛋，其中包括向紐約州提供的496萬8000枚雞蛋。他們還將支付總計330萬元的罰款，並採取合規措施以防止未來違反反壟斷法。作為和解協議的一部分，這些公司並未承認有不當行為。

「城市豐收」在給紐約市民分發食物。(「城市豐收」臉書)
「城市豐收」在給紐約市民分發食物。(「城市豐收」臉書)

精華 FAQ

  • 依照協議，紐約州食品銀行將分得496萬8000枚雞蛋，首批超過28萬枚已送達布碌崙的City Harvest，其餘將在10月中旬前陸續配送到全州各地。

  • 首批雞蛋由布碌崙食物銀行「城市豐收」負責分發，優先提供給面臨食品安全問題的紐約市民。該機構表示，這批蛋可幫助超過2萬人緩解食物短缺。

  • 調查指Cal-Maine Foods、Versova Holdings與Hickman's Egg Ranch在2022年6月到2025年3月間涉嫌串謀操縱競價，影響雞蛋價格指數，進而人為抬高零售與合約價格。

布碌崙 紐約州 雞蛋

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