紐約地鐵凌晨驚傳火警…11人送醫 部分路線仍延誤

周二凌晨，紐約市阿斯托廣場地鐵站發生列車起火事故。示意圖（記者馬璿／攝影）

據紐約郵報報導，周二凌晨，紐約市 阿斯托廣場（Astor Place）地鐵 站發生列車起火事故，造成至少6名大都會運輸署（MTA ）員工及5名消防員送醫治療。

紐約市消防局（FDNY）表示，一列用於清除地鐵軌道雜物的吸塵作業列車（vacuum train）於凌晨2時15分前起火，事故原因仍待進一步調查。

消防局隨即派出46個消防單位前往位於曼哈頓諾荷（NoHo）的阿斯托廣場車站救援，並將火警升級為第二級警報。

消防局指出，6名MTA員工及5名消防員已送往附近醫院治療，但未透露傷勢及目前狀況。另有1名MTA員工在現場接受檢查後，拒絕進一步治療。

受火警影響，MTA證實，4號線及6號線部分路段暫停營運。

根據MTA公告，在消防人員處理火勢期間，4號線及6號線於中央車站42街（Grand Central–42 St.）與布碌崙（布魯克林）大橋-市政廳站（Brooklyn Bridge–City Hall）站之間的列車服務雙向暫停。

雙向列車已於早上約6點40恢復在各車站正常停靠。不過，由於工作人員仍在努力恢復正常營運，預計列車服務將持續出現嚴重延誤。

有關地鐵最新運行情況及即時服務更新，建議乘客前往MTA官方網站（mta.info）查閱最新資訊。