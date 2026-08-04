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紐約市重啟「羞恥貼紙」 未按規定換邊停車者將被貼 另加65元罰款

記者許君達／紐約即時報導
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紐約市重新開始對違反換邊停車規定的車輛張貼醒目且大號的「羞恥貼紙」，以給車主造成...
紐約市重新開始對違反換邊停車規定的車輛張貼醒目且大號的「羞恥貼紙」，以給車主造成心理壓力。與廣受詬病的舊貼紙相比，新貼紙黏性更弱，將更容易清理。(取自市潔局的Instagram帳號)

紐約市清潔局(DSNY)4日在曼哈頓針對違反換邊停車規定的車輛貼出首張「羞恥貼紙」。該貼紙以醒目的樣式和尺寸貼在違法車輛的車窗上，以增加警示效果，同時會對車主處以每次65元的罰款。

新規所依據的法案於6月30日獲得市議會通過，由於市長曼達尼(Zohran Mamdani)並未在規定期限內簽署或否決該案，因此依法在通過30日後自動生效。法案推翻了2011年的一項旨在禁止「羞恥貼紙」的市法，當時，由於舊貼紙黏性超強、難於清理，遭到大量車主投訴。而本次生效的新法則重新允許市政當局以此方式警示因違反換邊停車規定的車輛，告知其在何時何處阻礙了道路清掃，並規定貼紙的最大尺寸為8.5 x 11吋。被貼紙後仍不挪車的車主，將再次被貼。

提出該法案的曼哈頓上西區市議員高步邇(Gale Brewer)4日與清潔局局長安德森(Gregory Anderson)一同在選區內的道路上貼出首批「羞恥貼紙」，她表示，新款貼紙採用新型不乾膠材料，比以前遭受詬病的貼紙黏性更低，相對容易撕下且不會留下頑固膠痕，但仍足夠醒目，能讓車主和行人都注意到它。安德森指出，機械清掃車在無障礙的情況下，在一條道路上一次就能清理1500磅垃圾，是一種高效的清潔工具，但如果有車輛停在清掃路線上，就將被迫留下大量清掃死角。

據報導，市議會正與州議會合作推動州立法，旨在允許當局使用自動攝影機加強換邊停車執法。

精華 FAQ

  • 這項措施主要針對未依規定換邊停車、阻礙道路清掃的車輛。清潔局會在車窗貼上醒目貼紙，標示違規時間與地點，並同步開罰65元。

  • 法案於6月30日獲市議會通過，市長曼達尼未在期限內簽署或否決，因此依法在30日後自動生效，等於推翻2011年禁止此類貼紙的市法。

  • 議員高步邇表示，新貼紙採較不易殘留膠痕的材料，易撕下但仍足夠醒目；清潔局局長則指出，若道路無障礙，機械清掃車一次可清走1500磅垃圾。

曼哈頓 紐約市 曼達尼

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