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紐約將增600個街邊電動車充電點 5區公開徵選址意見

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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此項PlugNYC擴建計畫，將把現有88個二級充電點擴至近700個，優先服務缺乏...
此項PlugNYC擴建計畫，將把現有88個二級充電點擴至近700個，優先服務缺乏私人充電設施的中低收入社區及計程車、豪華轎車持牌司機集中的地區。(市交通局提供)

市交通局4日宣布，未來三年將在五區新增600個街邊電動車充電點，並設立網上平台讓市民就首批選址提出意見。此項PlugNYC擴建計畫，將把現有88個二級充電點擴至近700個，優先服務缺乏私人充電設施的中低收入社區及計程車持牌司機集中的地區。

交通局表示，首批考慮安裝的社區包括皇后區的雷哥公園(Rego Park)、森林小丘(Forest Hill)及遠洛克威(Far Rockaway)、布碌崙(布魯克林)的紅鉤(Redhook)、卡羅花園(Carroll Gardens)及貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)，以及曼哈頓上西區和華盛頓高地(Washington Heights)。選址將考量住宅密度、路外停車場不足、TLC持牌司機集中程度及司機和社區意見。

每個站點至少設兩座充電柱、共四個充電插口；可行之處還會預留一次開挖、日後共享的電力接頭，供電動單車充電櫃、電動共享單車站、有充電功能的安全單車停車位或貨運單車微型轉運站使用。市府稱，此舉可避免日後為不同設施重複挖掘路面，並保留街邊空間調度的彈性。

紐約市2021年與聯合愛迪生電力公司(Con Edison)啟動街邊二級充電試辦，2025年起營運現有網絡。交通局稱，88個充電點逾70%時間被電動車占用，部分接近99%；車輛停在充電位期間逾85%時間實際輸電，使用率居全國公共街邊充電網絡之冠。

目前電動車占全市新車登記8.3%，但半數車主須依賴街邊泊車，公寓住戶也多無車庫或私家車道，令充電成為轉用電動車的一大障礙。除新增600個街邊充電點，市府另正建設或完成92個快速充電點及180個市營停車場二級充電點。

新設備將由紐約電力局採購、交通局營運和維護；車主可用多個應用程式或信用卡按每度電付費。只有接上充電設備的電動車可合法停在專用車位，未充電而占位者將被執法。市民可在交通局PlugNYC計畫平台查閱初步選址並提交意見，網址為on.nyc.gov/plugnyc-expansion

精華 FAQ

  • 交通局表示，未來3年將在五區新增600個街邊電動車充電點，並把現有88個二級充電點擴充到近700個，持續擴大公共充電網絡。

  • 首批候選地包括雷哥公園、森林小丘、遠洛克威、紅鉤、卡羅花園、貝德弗-史岱文森、上西區及華盛頓高地，並考量住宅密度、停車不足、TLC司機集中度及社區意見。

  • 每站至少設2座充電柱、共4個插口，且可預留一次開挖的共享電力接頭，日後可供電動單車充電櫃、共享單車站、安全單車停車位或貨運單車轉運站使用。

電動車 低收入 布碌崙

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