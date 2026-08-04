紐約百老匯「兒童之夜」本月回歸 21部劇目兒童免費

「百老匯兒童之夜」將於本月25日登場，凡買一張全價成人票，即可免費帶一名18歲及以下的兒童入場觀劇。(取自Playbill Store官網)

帶全家大小看一場百老匯 音樂劇往往價格不菲，不過年度最划算的賞劇優惠活動即將回歸。由百老匯聯盟(The Broadway League)主辦的「百老匯兒童之夜」(Kids' Night on Broadway)將於本月25日(周二)登場，屆時共有21部熱門劇目參與，凡買一張全價成人票，即可免費帶一名18歲及以下的兒童入場觀劇。

今年參與活動的知名劇目陣容堅強，包括「魔法壞女巫」(Wicked)、「冥府之路」(Hadestown)、「獅子王」(Lion King)、「阿拉丁」(Aladdin)、「怪奇物語」(Stranger Things: The First Shadow)、「哈利波特 ：被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)及「也許快樂的結局」(Maybe Happy Ending)等等。

部分劇目的活動時間略有不同，如「大亨小傳」(The Great Gatsby)與「六位王后」(Six: The Musical)兩部音樂劇，其兒童之夜活動將至26日(周三)舉行。

雖然門票目前尚未開賣，但民眾可先免費註冊加入「百老匯影迷俱樂部」(Broadway Fan Club)，便能在開賣的第一時間收到通知，註冊地址為www.kidsnightonbroadway.com。

這項優惠不僅限於劇場舞台。在 25日活動當天，持有「兒童之夜」門票的觀眾還可在劇場附近的15家指定餐廳享有特別折扣，許多餐廳更推出「點成人主餐即免費贈送兒童餐」的優惠。參與餐館包括Carmine’s、Schnipper’s等；此外，百老匯博物館(Museum of Broadway)與洛克斐勒中心觀景台(Top of the Rock)亦提供專屬折扣優惠。

百老匯聯盟總裁拉克絲(Jason Laks)表示，「兒童之夜」為許多家庭帶來了聚在一起體驗現場戲劇魅力的寶貴機會，「是我們最喜愛的傳統之一」。

「兒童之夜」自1996年創辦至今，累計已送出超過38萬6000張免費兒童門票。主辦單位也特別提醒家長，在訂票前務必先確認各劇目的建議觀賞年齡，並非每部作品都適合年幼的小朋友觀賞。