布碌崙7月兇殺案數量創歷史新低。(記者胡聲橋╱攝影)

兇殺案布碌崙 (布魯克林 )7月僅發生兩起兇殺案，平了今年1月創下的單月兇殺案數量最低紀錄。布碌崙7月連續29天未發生兇殺案，創下史上最長紀錄。今年迄今為止，布碌崙的兇殺案數量比去年創紀錄的最低水準又下降了超過三分之一。布碌崙的暴力犯罪 率正在持續下降。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)3日表示，布碌崙在7月1日和2日分別發生了一起兇殺案。此後，直到8月1日一名女子在疑似家庭暴力事件中被發現死亡以外，沒有再發生謀殺案。這29天的無兇殺案記錄是布碌崙有紀錄以來時間最長的。先前的最高紀錄是2016年10月的24天。今年1月布碌崙也僅發生兩起謀殺案。有紀錄以來僅有三起謀殺案的月份分別是2025年12月和2026年2月。從歷史紀錄看，兇殺案發生率最高的時期通常是夏季。

2026年以來，布碌崙的謀殺案比去年同期下降37%，槍擊事件數量下降了16%。值得注意的是，與去年同期相比，布碌崙共減少了22起謀殺案，佔全市同期謀殺案總下降數量的47%；布碌崙同期減少了24起槍擊事件，佔全市同期槍擊事件總下降數量的85%。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂將在暴力犯罪率最高的夏季創下兇殺案數量歷史新低歸結於重點執法、強力起訴、社區合作以及對預防暴力犯罪的持續投入。

布碌崙地檢辦公室正在實施一項全面的「制止暴力」策略，該策略包括重點打擊造成最大危害的個人、對幫派和槍支販運進行長期調查、投資技術、加強對槍支犯罪的起訴、建立社區夥伴關係、推行替代和預防性項目、與青少年互動、開展外展活動等。

近幾個月來，布碌崙地檢辦公室成功起訴了三起重大幫派案件，重新啟動了「重建計畫」(Project Restore)，這是一項開創性的針對涉黑青年的暴力預防計畫；此外，還舉辦了一場由學生主導的青年安全峰會和一場反槍支暴力集會。