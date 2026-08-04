全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜
根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)4日發布的年度「全美最佳醫院」排行榜，紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院(New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell)不僅同時躋身全美前20強最高榮譽榜，亦在紐約都會區最佳醫院中並列第一。
該榜單評估了全美近4500家醫院，針對14個成年專科及23項手術與疾病治療進行數據分析，僅有16%的醫院憑藉在死亡率、可預防併發症及患者就醫體驗等優異表現獲此殊榮。
紐約大學朗格尼醫院在此次排名中表現亮眼，保持了全美「排名第一專科」及「前十名專科」數量最多的紀錄，在其13個上榜的臨床專科中，有12個躋身全美前十名。該系統的神經科與神經外科已連續五年榮登全美第一，心臟科與心血管外科亦連續兩年高居榜首。
朗格尼醫院執行長基梅爾曼(Dr. Alec C. Kimmelman)將這項成就歸功於醫療團隊對療效細節的追求。神經科主任加萊塔(Dr. Steven L. Galetta)也指出，團隊透過引進優秀的臨床醫師與研究人員，成功將該領域推向新高度。
紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院則在八個專科中名列全美前五名。隨著今年的眼科首次入榜，亦成為紐約唯一一家在全部14個專科均進入全美前20強的醫院。此外，該院已連續23年被評為紐約頂尖醫院之一，並同時獲評為「社區醫療服務最佳區域醫院」。
醫院總裁兼執行長唐利(Dr. Brian G. Donley)強調，院方與哥倫比亞大學醫學院及康奈爾醫學院的合作，將持續推動臨床創新與卓越研究。
西奈山醫院則在心臟科及老年科兩項專科中位居全美前五名，癌症專科亦榮獲全美前十名，同時同樣獲頒「社區醫療服務最佳區域醫院」。
「美國新聞」健康分析主管哈德(Ben Harder)表示，近四十年間，該機構透過分析超過8億筆醫療紀錄數據，建立以績效為導向的評估指標，協助民眾找到高品質的醫療服務。
紐約大學朗格尼醫院、西奈山醫院，以及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強榮譽榜，也在紐約都會區最佳醫院中並列第一。 NYU朗格尼在13個上榜臨床專科中，有12個進入全美前10名，並保持全美「排名第一專科」與「前10名專科」數量最多的紀錄，神經科與神經外科連5年居首。 榜單評估全美近4500家醫院，分析14個成年專科及23項手術與疾病治療，主要看死亡率、可預防併發症與患者就醫體驗，只有16%的醫院獲得殊榮。
精華 FAQ
紐約大學朗格尼醫院、西奈山醫院，以及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強榮譽榜，也在紐約都會區最佳醫院中並列第一。
NYU朗格尼在13個上榜臨床專科中，有12個進入全美前10名，並保持全美「排名第一專科」與「前10名專科」數量最多的紀錄，神經科與神經外科連5年居首。
榜單評估全美近4500家醫院，分析14個成年專科及23項手術與疾病治療，主要看死亡率、可預防併發症與患者就醫體驗，只有16%的醫院獲得殊榮。
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