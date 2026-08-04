全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)4日發布的年度「全美最佳醫院」排行榜，紐約大學 朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)及紐約長老會哥倫比亞 與康奈爾醫院(New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell)不僅同時躋身全美前20強最高榮譽榜，亦在紐約都會區最佳醫院中並列第一。

該榜單評估了全美近4500家醫院，針對14個成年專科及23項手術與疾病治療進行數據分析，僅有16%的醫院憑藉在死亡率、可預防併發症及患者就醫體驗等優異表現獲此殊榮。

紐約大學朗格尼醫院在此次排名中表現亮眼，保持了全美「排名第一專科」及「前十名專科」數量最多的紀錄，在其13個上榜的臨床專科中，有12個躋身全美前十名。該系統的神經科與神經外科已連續五年榮登全美第一，心臟科與心血管外科亦連續兩年高居榜首。

朗格尼醫院執行長基梅爾曼(Dr. Alec C. Kimmelman)將這項成就歸功於醫療團隊對療效細節的追求。神經科主任加萊塔(Dr. Steven L. Galetta)也指出，團隊透過引進優秀的臨床醫師與研究人員，成功將該領域推向新高度。

紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院則在八個專科中名列全美前五名。隨著今年的眼科首次入榜，亦成為紐約唯一一家在全部14個專科均進入全美前20強的醫院。此外，該院已連續23年被評為紐約頂尖醫院之一，並同時獲評為「社區醫療服務最佳區域醫院」。

醫院總裁兼執行長唐利(Dr. Brian G. Donley)強調，院方與哥倫比亞大學醫學院及康奈爾醫學院的合作，將持續推動臨床創新與卓越研究。

西奈山醫院則在心臟科及老年科兩項專科中位居全美前五名，癌症專科亦榮獲全美前十名，同時同樣獲頒「社區醫療服務最佳區域醫院」。

「美國新聞」健康分析主管哈德(Ben Harder)表示，近四十年間，該機構透過分析超過8億筆醫療紀錄數據，建立以績效為導向的評估指標，協助民眾找到高品質的醫療服務。