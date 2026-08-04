我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州野火失控 37歲縱火嫌犯被捕

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美...
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)4日發布的年度「全美最佳醫院」排行榜，紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院(New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell)不僅同時躋身全美前20強最高榮譽榜，亦在紐約都會區最佳醫院中並列第一。

該榜單評估了全美近4500家醫院，針對14個成年專科及23項手術與疾病治療進行數據分析，僅有16%的醫院憑藉在死亡率、可預防併發症及患者就醫體驗等優異表現獲此殊榮。

紐約大學朗格尼醫院在此次排名中表現亮眼，保持了全美「排名第一專科」及「前十名專科」數量最多的紀錄，在其13個上榜的臨床專科中，有12個躋身全美前十名。該系統的神經科與神經外科已連續五年榮登全美第一，心臟科與心血管外科亦連續兩年高居榜首。

朗格尼醫院執行長基梅爾曼(Dr. Alec C. Kimmelman)將這項成就歸功於醫療團隊對療效細節的追求。神經科主任加萊塔(Dr. Steven L. Galetta)也指出，團隊透過引進優秀的臨床醫師與研究人員，成功將該領域推向新高度。

紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院則在八個專科中名列全美前五名。隨著今年的眼科首次入榜，亦成為紐約唯一一家在全部14個專科均進入全美前20強的醫院。此外，該院已連續23年被評為紐約頂尖醫院之一，並同時獲評為「社區醫療服務最佳區域醫院」。

醫院總裁兼執行長唐利(Dr. Brian G. Donley)強調，院方與哥倫比亞大學醫學院及康奈爾醫學院的合作，將持續推動臨床創新與卓越研究。

西奈山醫院則在心臟科及老年科兩項專科中位居全美前五名，癌症專科亦榮獲全美前十名，同時同樣獲頒「社區醫療服務最佳區域醫院」。

「美國新聞」健康分析主管哈德(Ben Harder)表示，近四十年間，該機構透過分析超過8億筆醫療紀錄數據，建立以績效為導向的評估指標，協助民眾找到高品質的醫療服務。

精華 FAQ

  • 紐約大學朗格尼醫院、西奈山醫院，以及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強榮譽榜，也在紐約都會區最佳醫院中並列第一。

  • NYU朗格尼在13個上榜臨床專科中，有12個進入全美前10名，並保持全美「排名第一專科」與「前10名專科」數量最多的紀錄，神經科與神經外科連5年居首。

  • 榜單評估全美近4500家醫院，分析14個成年專科及23項手術與疾病治療，主要看死亡率、可預防併發症與患者就醫體驗，只有16%的醫院獲得殊榮。

紐約大學 紐約市 哥倫比亞

上一則

紐約市徵「第二居所稅」 2000戶申請豁免
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 深耕皇后區 打造多元醫療照護網絡

紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 深耕皇后區 打造多元醫療照護網絡
健保覆蓋率低 喬州醫療照護全美倒數第3

健保覆蓋率低 喬州醫療照護全美倒數第3
聖地牙哥 獲選全美服務最友善城市

聖地牙哥 獲選全美服務最友善城市
慶祝寧欣綜合診所開業二十五週年暨梁衛寧醫生當選中山醫科大學美東校友會會長

慶祝寧欣綜合診所開業二十五週年暨梁衛寧醫生當選中山醫科大學美東校友會會長

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警
新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見
烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入