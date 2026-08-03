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約會勝地聚集 情侶渴望婚姻 紐約登全美「最浪漫城市」榜首

記者許君達／紐約即時報導
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一項研究顯示，紐約位列全美「最浪漫」城市榜首。(記者許君達／攝影)
一項研究顯示，紐約位列全美「最浪漫」城市榜首。(記者許君達／攝影)

紐約市儘管地鐵臭氣瀰漫，陰雨綿綿，偶爾還會飄來加拿大山火的煙霧，紐約市也因高昂的生活成本和忙碌的生活而被視為不適合約會、最有可能孤獨終老，但在最近的一項研究中，紐約市被評為全美「最浪漫的城市」。

根據約會應用程式Agilis的最新數據，紐約居民對於「愛情」相關內容的網路搜索量遠超美國其他城市。研究人員針對美國30個大城市，選取28個關鍵詞，包括「浪漫度假」、「約會好去處」、「求婚地點」、「浪漫餐廳」等，研究其Google搜索數量，並根據人口規模對結果進行統計學調整。

結果發現，紐約市每10萬名居民中，搜索過「浪漫關鍵詞」的人數達到212，排名第一。進一步的調查還發現，紐約人的搜索目標並非僅限於約會，與「婚禮場地」相關的搜索數據同樣排名第一。然而，那些渴望擁有結婚戒指的人應該意識到，紐約市是全球婚禮 費用最高的城市之一 。

紐約市擁有摩天大樓林立的天際線 ，樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL球星凱爾西(Travis Kelce)今年7月3日的大婚，就在紐約麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)。根據約會應用程式 Agilis的最新數據，紐約市在與愛情相關的網路搜尋量方面領先其他城市。

「考慮到紐約為情侶們提供的體驗種類之豐富，它榮登榜首也就不足為奇了，」Agilis創始人傑漢．拉金德拉說，「從中央公園漫步、屋頂晚餐到百老匯演出和數不勝數的餐廳，有很多方式可以策劃一次難忘的約會」。

研究人員指出，紐約擁有豐富的景觀、餐飲酒店以及公共活動，同時又是全球知名景點的集中之地，擁有吸引戀人的先天優勢。在榜單中排名僅次於紐約的城市包括以音樂而聞名的納許維爾、年輕而充滿活力的奧斯汀、與紐約相似的大都會芝加哥以及佛州的傑克遜維爾。

不過，由於紐約的多樣性極高，不同統計口徑和研究角度導致截然不同的結果屬於正常現象。在今年早些時候由一家線上博彩平台所做的研究中，紐約州有36.3%的居民從未結過婚，高居全美第一，而生活成本、社交壓力等因素都是導致這一比例在嬰兒潮世代之後的數十年內持續上升的動力。

精華 FAQ

  • 根據Agilis最新數據，紐約在多項與愛情相關的Google搜尋中都領先全美，尤其是浪漫關鍵詞與婚禮場地搜尋量最高，因此被列為最浪漫城市。

  • 研究人員針對美國30個大城市，挑選28個關鍵詞，如浪漫度假、約會好去處、求婚地點與浪漫餐廳，再依Google搜尋量並按人口規模調整後排名。

  • 因為紐約生活成本高、生活步調忙碌，婚禮費用也昂貴；此外，另有研究指出紐約州未婚比例達36.3%，顯示單身現象相當普遍。

Google 加拿大 紐約市

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