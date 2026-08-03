曼達尼推市營超市 紐約上州25年非營利超市或成借鏡

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)正推動市營超市計畫，希望透過提供低於市價的食品，減輕居民的生活負擔，紐約上州尤蒂卡(Utica)一間由非營利組織經營、已有25年歷史的平價超市或可成為借鏡。(記者許君達／攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)正推動市營超市計畫，希望透過提供低於市價的食品，減輕居民的生活負擔。事實上，紐約上州 尤蒂卡(Utica)一間由非營利組織經營、已有25年歷史的平價超市，早已實踐類似理念，不僅食品售價較一般商店低約三成，目前更能自負盈虧。業者數月前曾向市府介紹其營運模式，但至今尚未獲得回應。

平價雜貨店(Bargain Grocery)由非營利組織仁愛聯盟(Compassion Coalition)經營，主要進駐食品資源不足的社區，提供低價及較健康的食品。執行長塞爾韋洛(Mike Servello)近日接受NY1訪問時，以三磅裝、售價僅1.99元的棉花糖葡萄為例，說明店內價格可大幅低於市場水平。

低價關鍵在於減少食品浪費。塞爾韋洛表示，店方從農場、食品經銷商及亨茨角市場(Hunts Point Market)等處，購入供應過剩、包裝不符規格或距離有效期限尚有三至六個月的商品。供應商原本可能將這些食物捐出、清倉甚至丟棄，超市則以較低成本購入，再轉售給居民。

他指出，只要妥善重新分配原本可能被浪費的食品，再搭配較容易取得的新鮮蔬果，無須投入龐大資金，也有機會維持營運。不過，過剩商品的品項及數量並不固定，供應鏈能否保持穩定，仍是這種模式的主要挑戰。

雖然州府經濟發展經費曾協助支付店面初期建設成本，但塞爾韋洛說，超市目前不依賴持續補貼，並聘用多名包括移民及難民在內的當地居民。他肯定曼達尼正視食品價格及糧食不安全問題，但也警告，市營超市若試圖像傳統超市般提供完整商品、全面參與市場競爭，虧損最終可能由納稅人承擔，難以長期維持。

代表尤蒂卡的共和黨州參議員格里福(Joe Griffo)月前曾致函市府，建議研究平價超市模式。但市府及市長辦公室至今未回覆。市府則稱，沒有收到該信件的紀錄。

曼達尼近日已發布提案徵求書，尋求企業或非營利組織參與「紐約市雜貨店」(NYC Groceries)計畫。