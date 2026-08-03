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紐約長島市豪華公寓驚傳離奇命案 男子浴缸內遭刺死

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約長島市（Long Island City）一棟高級公寓大樓驚傳離奇命案。示意...
紐約長島市（Long Island City）一棟高級公寓大樓驚傳離奇命案。示意圖（路透）

據紐約郵報報導，紐約長島市（Long Island City）一棟高級公寓大樓驚傳離奇命案。警方表示，36歲男子卡洛斯．彭佐（Carlos Penzo）遭人刺殺後，被發現坐在浴缸內，身體保持直立姿勢死亡；警方同時拘留一名全身赤裸男子，將其列為案件嫌疑人（person of interest）。

執法消息人士指出，警方於周六下午1點前接獲報案，趕赴位於皇后區Court Square附近的豪華住宅大樓 The Hayden。此前，大樓保全在屋頂處理火警警報時，發現一名裸體男子持滅火器朝監視器噴射，疑似企圖遮擋監控畫面。該男子隨後又試圖闖入屋頂附近的一間公寓。

警方抵達後，將該名男子戴上手銬，並檢查其試圖進入的公寓。警方進屋後發現，臥室與浴室內均有明顯血跡，36歲男子彭佐被發現坐在浴缸中，頭部、臉部及胸部都有多處刀傷。

消息人士透露，警方在死者大腿上發現一把刀及一把電擊槍，另外在床上找到一把刀，並在水槽內發現另一把刀。彭佐當場被宣布死亡。

根據警方資料，8月1日星期六下午12點54分左右，第108分局接獲911報案，趕抵皇后區Hunter Street 43-25號附近後，發現一名男子倒在現場，已無意識且沒有反應，身上有多處刺傷。急救人員隨後確認其死亡。

目前警方尚未對任何人提出正式指控，但已將涉案裸體男子拘留，並視為案件重要關係人。警方尚未公布案件起因，調查仍在持續。

警方犯罪現場小組人員隨後到場採集證物，並對公寓內部進行調查。

案發地點The Hayden是位於Court Square一帶的高級住宅大樓，共有51個住宅單位。根據出租資訊，該大樓兩房公寓月租金最高可達6,000美元以上。

紐約市近期整體治安數據顯示，今年前六個月謀殺案件數量創歷年同期新低。截至6月底，五大行政區共發生122起謀殺案，較去年同期的162起下降約25%，也低於2017年同期最低紀錄的136起。

在皇后區北部巡邏區（Patrol Borough Queens North）內，包括案發所在地第108分局轄區，今年前六個月共發生12起謀殺案，去年同期則為14起。

精華 FAQ

  • 警方進入涉案公寓後，發現臥室與浴室都有明顯血跡，36歲男子卡洛斯．彭佐被找到時坐在浴缸內，身體保持直立姿勢，頭部、臉部及胸部皆有多處刀傷，當場被宣布死亡。

  • 警方拘留了一名全身赤裸的男子，消息指出他先前曾持滅火器朝監視器噴射，疑似企圖遮蔽畫面，之後還試圖闖入屋頂附近公寓，目前被列為案件的 person of interest。

  • 消息人士表示，警方在死者大腿上發現一把刀和一把電擊槍，床上另有一把刀，水槽內也找到另一把刀；此外屋內外都有血跡，警方犯罪現場小組已到場採證並持續追查案發原因。

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