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長島確診紐約首例波旁病毒 2人驗出抗體 專家憂病例遭低估

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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石溪大學醫學中心(Stony Brook Medicine)近日發布研究成果，確...
石溪大學醫學中心(Stony Brook Medicine)近日發布研究成果，確認紐約州首宗人類感染波旁病毒(Bourbon virus)病例，患者來自長島，107名遭蜱蟲叮咬的長島薩福克郡(Suffolk County)患者當中，有兩名患者體內有波本病毒抗體。(Ilia Rochlin摄, 石溪大學醫學中心提供)

石溪大學醫學中心(Stony Brook Medicine)近日發布研究成果，確認紐約州首宗人類感染波旁病毒(Bourbon virus)病例，患者來自長島，107名遭蜱蟲叮咬的長島薩福克郡(Suffolk County)患者當中，有兩名患者體內有波本病毒抗體。衛生專家提醒，由於波旁病毒症狀與萊姆病等常見蜱傳疾病相似，加上目前沒有可廣泛使用的商業檢測，長島及東北部地區可能還有感染者未被診斷。

石溪大學醫學中心在近日指出，其研究團隊的波旁病毒相關論文，被收入「美國熱帶醫學與衛生期刊」(American Journal of Tropical Medicine and Hygiene)。研究團隊分析了2019年至2024年間107名曾遭蜱蟲叮咬、出現發燒等症狀的長島薩福克郡(Suffolk County)患者血液樣本，發現兩名患者體內有波本病毒的中和抗體，其中一名患者的波本病毒抗體效價上升了四倍，顯示該患者曾出現急性或近期感染。

據悉，研究人員是在今年4月確認首宗病例，患者為67歲長島男子拉金(Michael Larkin)，他早在2021年於薩福克郡(Suffolk County)自家庭院整理花木時，發現腿上有兩隻孤星蜱，數日後陸續出現高燒、皮疹、盜汗及劇烈頭痛等症狀。

拉金起初被懷疑感染萊姆病，接受常用抗生素多西環素(doxycycline)治療後，病情卻沒有改善，最終住院接受支持性治療。他其後加入石溪大學的抗體研究，定期抽血追蹤，研究人員多年後才透過紐約州衛生廳的專門檢測，確認他曾感染波本病毒。

石溪大學傳染病專家、蜱傳疾病診所主任以及論文的主要作者馬科斯(Luis Marcos)表示，紐約州及美國東北部有大量孤星蜱，而且分布密集；波旁病毒感染者的早期症狀與較常見的萊姆病及艾利希體病(ehrlichiosis)相近，加上目前沒有可供一般醫療機構使用的波旁病毒快速檢測，許多醫生可能根本不會考慮為患者進行相關檢查。

馬可斯警告，波旁病毒在紐約地區的感染情況可能比外界所知更為普遍，也可能已有其他病例未獲診斷。先前研究已在長島蜱蟲及白尾鹿中發現病毒傳播證據，且尤其集中於薩福克郡。專家及聯邦疾病控制與預防中心(CDC)建議，民眾進入林地、草叢或健行時，應穿著長袖衣物，並將褲管塞進襪子或靴子內。此外，民眾也可在皮膚上使用含有避蚊胺(DEET)的防蟲劑，並使用百滅寧(permethrin)處理衣物及戶外裝備。

精華 FAQ

  • 石溪大學醫學中心研究團隊追蹤一名長島男子多年，並透過紐約州衛生廳的專門檢測，最終確認他曾感染波旁病毒，成為紐約首例人類病例。

  • 研究分析2019年至2024年間107名曾遭蜱叮咬且出現症狀的患者血液，發現2人有中和抗體，其中1人抗體效價上升4倍，顯示近期感染可能。

  • 因為其早期症狀常與萊姆病、艾利希體病相似，加上目前缺乏一般醫療機構可用的商業檢測，許多患者可能未被懷疑或及時確診。

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