紐約變威尼斯？暴雨恐又淹水 通勤族苦不堪言

紐約市3日上午通勤尖峰時段遭豪雨襲擊。（路透）

據紐約郵報報導，紐約市 周一上午通勤尖峰時段遭豪雨襲擊，當局已發布洪水暴發警報（Flash Flood Warning）。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）最新預報，洪水警報將持續至今晚，紐約市部分地區降雨強度最高可能達每小時2英吋（約50.8毫米）。

紐約市官員警告，這波強降雨恐導致市區多處淹水，包括高速公路、一般道路、地下道，以及排水不良和地勢低窪地區。

此外，周一稍晚仍有雷暴發展的可能，恐對傍晚下班通勤造成影響。

截至上午7時，紐約市累積雨量已接近1英吋（約25.4毫米）。AccuWeather資深氣象學家泰勒．羅伊斯（Tyler Roys）接受紐約郵報採訪時表示，上午這波主要強降雨將於上午9時前逐漸趨緩。

他表示，「降雨會暫時告一段落，但我不能排除今天上午稍晚還會出現另一波猛烈陣雨。」

他接著指出，「下午前段天氣可能較為乾爽，但預計下午中後段將有一波雷暴發展，時間大約落在下午3時至7時之間。」

盡管近來紐約市陰雨不斷，羅伊斯認為，這樣的天氣型態在仲夏並不罕見。

他說，「感覺有些似曾相識，因為上周才剛發生過類似情況。」

他進一步解釋，「目前大氣中含有大量水氣，因此當雨帶經過時，就像擰乾一塊吸飽水的海綿一樣，會在短時間內傾瀉大量雨水。」

紐約市政府也呼籲，居住在地下室公寓的居民應盡速移往較高樓層，以防淹水。同時提醒駕駛人提高警覺，道路積水的實際深度可能比外觀看起來更深，切勿冒險涉水行車。