我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約變威尼斯？暴雨恐又淹水 通勤族苦不堪言

追蹤外國人… 中國監控平台曝光 1.2萬人個資被揭露

紐約變威尼斯？暴雨恐又淹水 通勤族苦不堪言

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市3日上午通勤尖峰時段遭豪雨襲擊。（路透）
紐約市3日上午通勤尖峰時段遭豪雨襲擊。（路透）

據紐約郵報報導，紐約市周一上午通勤尖峰時段遭豪雨襲擊，當局已發布洪水暴發警報（Flash Flood Warning）。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）最新預報，洪水警報將持續至今晚，紐約市部分地區降雨強度最高可能達每小時2英吋（約50.8毫米）。

紐約市官員警告，這波強降雨恐導致市區多處淹水，包括高速公路、一般道路、地下道，以及排水不良和地勢低窪地區。

此外，周一稍晚仍有雷暴發展的可能，恐對傍晚下班通勤造成影響。

截至上午7時，紐約市累積雨量已接近1英吋（約25.4毫米）。AccuWeather資深氣象學家泰勒．羅伊斯（Tyler Roys）接受紐約郵報採訪時表示，上午這波主要強降雨將於上午9時前逐漸趨緩。

他表示，「降雨會暫時告一段落，但我不能排除今天上午稍晚還會出現另一波猛烈陣雨。」

他接著指出，「下午前段天氣可能較為乾爽，但預計下午中後段將有一波雷暴發展，時間大約落在下午3時至7時之間。」

盡管近來紐約市陰雨不斷，羅伊斯認為，這樣的天氣型態在仲夏並不罕見。

他說，「感覺有些似曾相識，因為上周才剛發生過類似情況。」

他進一步解釋，「目前大氣中含有大量水氣，因此當雨帶經過時，就像擰乾一塊吸飽水的海綿一樣，會在短時間內傾瀉大量雨水。」

紐約市政府也呼籲，居住在地下室公寓的居民應盡速移往較高樓層，以防淹水。同時提醒駕駛人提高警覺，道路積水的實際深度可能比外觀看起來更深，切勿冒險涉水行車。

精華 FAQ

  • 豪雨主要發生在周一上午的通勤尖峰時段，當局因此發布洪水暴發警報，提醒市民留意交通延誤、道路積水與地下道淹水風險。

  • 美國國家氣象局指出，紐約市部分地區的降雨強度最高可能達每小時2英吋，累積雨量到上午7時已接近1英吋，顯示短時間內降雨相當猛烈。

  • 市府呼籲住在地下室公寓的居民盡快移往較高樓層，並提醒駕駛人勿低估積水深度，因為道路看似不深，實際可能已足以造成車輛受困或危險。

紐約市

上一則

精神失常男子裸身跳下布碌崙大橋 奇跡倖存

下一則

紐約市凶案與槍擊創歷史新低 地鐵治安與仇恨犯罪成隱憂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市洪水警戒生效 國家氣象局「致命暴洪恐來襲」

紐約市洪水警戒生效 國家氣象局「致命暴洪恐來襲」
紐約市、3州地區列龍捲風觀察 恐出現冰雹、傾盆大雨

紐約市、3州地區列龍捲風觀察 恐出現冰雹、傾盆大雨
熱帶風暴「貝莎」逼近 佛州、路州豪雨警報

熱帶風暴「貝莎」逼近 佛州、路州豪雨警報
強烈風暴伴龍捲風侵襲威州 屋毀車翻釀災情

強烈風暴伴龍捲風侵襲威州 屋毀車翻釀災情

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」