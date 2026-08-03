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精神失常男子裸身跳下布碌崙大橋 奇跡倖存

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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精神失常男子從布碌崙大橋北塔赤身跳入水中，奇跡般生還。示意圖。(記者范航瑜╱攝影...
精神失常男子從布碌崙大橋北塔赤身跳入水中，奇跡般生還。示意圖。(記者范航瑜╱攝影)

一名44歲的精神失常男子赤身裸體從布碌崙(布魯克林)大橋橋頂跳下，落入水中，令當時目睹這一幕的圍觀者大驚失色。幸運的是，這名男子奇跡般地活了下來。這名男子被控多項罪名。

據執法部門消息人士稱，警方於下午2點30分左右接到911報警電話，稱一名男子正在攀爬布碌崙大橋。市警察局緊急服務小組趕到現場時，發現一名歲男子正在攀爬大橋曼哈頓一側的北塔。當局立即封閉了行人通道。警方稱 ，這名男子爬上北塔後，在橋頂插上了多面旗幟，並脫光了衣服。緊急服務小組警員隨即也爬上了布碌崙大橋。警方稱，在他們試圖與該男子接觸之前，這名男子縱身一躍，赤裸裸跳下了大橋。

一位X用戶在發布一段令人不安的跳橋視頻時寫道，「一個傢伙脫光衣服後從橋頂跳了下去」。影片顯示，這名男子在墜入水中時，似乎舉著一件衣服或一個袋子，像一個臨時降落傘。

反應迅速的市警察局港口小組警員從水中救起了這名男子。這名男子從水中被救起後，被送往表維醫院接受鑒定和治療，目前情況穩定。

警方在他跳河的地方發現了一面哈薩克斯坦國旗、一條毯子和一件長袍，毯子上寫滿了難以辨認的字跡。

該男子已被確認為阿拜爾達耶夫(Galymzhan Abaildayev)，並被控魯莽危害他人安全、塗鴉、公共場所猥褻、非法侵入和擾亂治安。

布碌崙大橋的兩座懸索塔高約278呎(約84公尺)。

不到一個月前，一名情緒崩潰的女子被市警察局警員從布碌崙大橋的鋼索上救出。消息人士稱，這名女子是一名精神病患者，她在橋上停留了一個多小時，試圖跳入誰水中，但最後被警方營救下來。

精華 FAQ

  • 他先攀上大橋曼哈頓一側北塔，插上多面旗幟並脫光衣服，之後在警方尚未接觸前直接從橋頂跳下，赤身落入水中。

  • 市警察局港口小組迅速下水將他救起，隨後送往表維醫院接受鑒定與治療。院方評估後，男子目前情況穩定。

  • 警方在跳河處找到哈薩克斯坦國旗、毯子和長袍，毯子上還有難以辨認字跡。男子被控魯莽危害他人安全、塗鴉、公共場所猥褻、非法侵入和擾亂治安。

布碌崙 布魯克林 曼哈頓

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