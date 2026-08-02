紐約華埠中華第一浸信會書寫百年歷史 胡適曾留墨寶

華埠中華第一浸信會舉辦特別禮拜活動，慶祝成立百年。(記者許君達／攝影)

教堂外至今仍然懸掛著胡適題寫的匾額，而胡適當年對於教堂的期待亦被李彬華和她的學生們傳承至今。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠的中華第一浸信會2日舉辦百年紀念禮拜，以慶祝位於華埠披露街(Pell St)21號的教堂落成100周年。

中華第一浸信會的歷史可追溯至1890年代，初為一間名為「晨星教會」(Morning Star Mission)的華埠社區傳教據點，後在李韜牧師(Rev. Lee Towe)和李彬華博士(Mabel Ping-Hua Lee, 前譯李美步)父女兩代華人 的主持下，於1926年8月1日成立獨立的浸信會教會、並從位於宰也街(Doyer St)的原址遷入新購入的披露街教堂。

李韜牧師為中華第一浸信會的前身「晨星教會」的負責人，他的女兒李彬華後來繼承並發展壯大了該教會。(中華第一浸信會提供)

李韜牧師被派駐晨星教會後，在有限的房間內設置了飯堂和浴室，在歇工時招攬附近的華人苦力前來休息、洗澡、就餐，並順便向他們傳達主恩。當時華埠附近的包厘街(Bowery)是酒廠聚集地，經常聚集著大量行為失序的白人醉漢，附近的華人勞工經常受到無故欺辱，晚間更加危險，晨星教會則為他們提供了一個可供落腳的安全港灣。1924年李韜牧師過世後，他的女兒李彬華繼承父親遺志，購入新房、並將教會繼續發展壯大。

曾任教會執事的朱毓祺(圖中左三)在抵達紐約的第二天便進入教會，跟隨李彬華學習英文。李彬華的教導在他的家族內傳承至今。(中華第一浸信會提供)

李彬華1921年取得博士學位，是美國最早的華裔女性博士之一。除學術外，李彬華還積極參與社會運動，曾為女性投票權奔走，並將教會發展成重要的社區教育中心。教會現任執事朱超偉(Robert Gee)介紹，李彬華博士終生未婚，將全身心都投入到在教會學習的幼童身上，他的父親朱毓祺(Steven Gee Mah)亦是其中之一。

來自台山的朱毓祺1937年利用「紙生仔」(paper sons)的機會登陸美國，與早年從古巴偷渡至紐約的父親團聚。在一封寫給「世界日報」創刊15周年的徵文中，朱毓祺透露，他在抵達紐約的第二天，便被父親帶到華埠吃了一頓大餐，然後送入李彬華博士主持的中華第一浸信會學習英文。自此，他便與教會結下了畢生之緣。為謀生計，朱毓祺曾先後在洗衣店、電信公司等地工作，但他同事也在教會義務管理英文學習班、並親自教學。1980年代，他接過教會執事之職，此後再將這一職責傳給兒子朱超偉。

朱毓祺到紐約後，15歲才進入小學，但通過努力學習，最終成為紐約最早的華人電子工程師之一。(朱超偉提供)

朱超偉表示，父親朱毓祺從李彬華身上學到的第一課便是努力學習、努力工作，擺脫華人「只能端盤子、做苦力」的刻板印象。剛剛抵達美國時，朱毓祺語言不通，15歲才入讀小學，然後一點點學習、升學，最終考入今日紐約大學工程學院的前身，在1952年成為紐約第一代華裔電子工程師。這一遺產至今仍在他的家族中代代傳承，朱超偉與其他五位兄弟姐妹都擁有碩士以上學歷。

此外，李彬華還以身作則，教導幼童們對人慷慨熱情，無論是否信教，都要以兄弟姐妹之愛對待他人。她經常帶領學童們前往上州的州立公園遊玩，呼吸都市中稀缺的清新空氣。而在她的教導下，包括朱毓祺在內的多名日後變成教會管理者的學生都很慷慨，常邀請教會和社區成員聚餐、烤肉，增進感情。朱超偉說，李彬華致力於將教會打造成一個溫暖的小家，而後人們也都在踐行著她的願望。

根據歷史學者的研究，李彬華對教會的理想或與她在哥倫比亞大學就讀時的同學胡適有關。據記載，中國新文化運動領軍人物、時任北京大學文學院院長的胡適1936年給中華第一浸信會題寫了一塊匾額，將教堂大廳命名為「紀念堂」，以紀念李韜牧師。胡適也曾向李彬華提出：希望此處不僅是一座傳教場所，而是變成一個兼具教育、華人文化、社會服務等功能的社區中心。如今，胡適的墨寶仍然懸掛在教堂門外，而他的建議也被李彬華和她的學生門繼續傳承著。