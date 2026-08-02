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紐約市學童可申領120元暑期糧食補助 9月8日截止

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紐約市學童可申領120元暑期糧食補助 9月8日截止

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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夏季供餐地點可能隨時間調整，部分地點每周七天開放。家長可上網查詢附近供餐地點及時...
夏季供餐地點可能隨時間調整，部分地點每周七天開放。家長可上網查詢附近供餐地點及時間，今年免費夏季供餐計畫將持續至9月4日。(紐約市長辦公室提供)

紐約市符合資格的學齡兒童，今年夏季每人可獲得120元食品補助，尚未自動取得福利的家庭，可在9月8日前申請「夏季電子福利轉帳計畫」(Summer EBT)。款項可用於購買食品及日常雜貨，協助低收入家庭在學校放暑假、停止提供免費餐食期間，減輕食品與托兒費用上漲帶來的經濟壓力。

由聯邦政府撥款的Summer EBT計畫，主要服務低收入學童。已加入「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)或醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的家庭，一般可自動取得資格，120元補助將直接存入家庭的EBT卡；未自動納入、但收入低於規定標準的家庭，也可自行提出申請。

反飢餓組織「紐約無兒童挨餓」(No Kid Hungry New York)主任薩貝拉(Rachel Sabella)表示，暑假期間學校停止供餐，家長還須安排托兒，加上食品價格持續上漲，使夏季成為不少低收入家庭一年中最困難的時期，「我們一直把夏季稱為一年中最容易挨餓的時候」。

該組織今年稍早公布的調查顯示，四分之三的紐約家庭曾被迫在購買食品與支付房租、水電或其他家庭開支之間作出選擇。部分照護者表示，為確保孩子吃飽，自己會跳過正餐或減少食量；也有人把食品藏起來，以確保到月底，家中仍有食物留給孩子。

全紐約州約有200萬名兒童符合Summer EBT資格，州府估計今年將發放約2億4000萬元福利。倡議人士提醒，補助金自存入EBT卡當日起122天後失效，家長應確認入帳日期，並在期限屆滿前使用完畢，以免福利被收回。

薩貝拉指出，今年情況尤其嚴峻，原因之一是聯邦政府對糧食券福利實施新的工作規定，部分成年人若想持續領取超過三個月的福利，須證明自己正在工作、就學或擔任志工。截至目前，已有超過2萬2000名紐約人失去SNAP福利，可能進一步增加家庭的食品負擔。

除Summer EBT外，紐約市教育局也在暑假期間提供免費餐食。全市部分公立學校、公園、游泳池及圖書館，均向18歲以下兒童提供免費早餐及午餐，不限家庭收入，無須事先申請，也不必出示身分證明。

夏季供餐地點可能隨時間調整，部分地點每周七天開放。家長可上網查詢附近供餐地點及時間，今年免費夏季供餐計畫將持續至9月4日。查詢網址：https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/summer-meals。

精華 FAQ

  • 符合資格的學齡兒童每人可獲得120元Summer EBT，款項可用於購買食品與日常雜貨；尚未自動取得福利的家庭，須在9月8日前完成申請。

  • 一般而言，已加入SNAP或Medicaid的家庭多可自動取得資格，120元補助會直接存入EBT卡；未自動納入但收入符合標準者，也能自行申請。

  • 紐約市教育局在部分公立學校、公園、游泳池及圖書館提供18歲以下兒童免費早餐和午餐，不限收入、免申請，夏季供餐將持續至9月4日。

低收入 Medicaid 紐約市

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