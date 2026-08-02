退休前一天 紐約史島市警下班後在鄰居家抓到爆竊嫌犯

州眾議員譚杜喜(右三)在貝爾(右四)警官的退休儀式上向他頒發嘉獎令。(取自譚杜喜臉書)

曾護送過四位美國總統和一位教宗的市警察局資深摩托車警官─巡官貝爾(Joseph Bell)在服役37年後榮休。就在退休 儀式前一天，貝爾下班後還在鄰居家逮捕一名爆竊嫌犯，為自己的警察職業生涯畫上一個圓滿句號。他說，「這是一段精彩的旅程」。

「在我退休的前一天，我的鄰居打電話來說有人闖入了我們街區的一戶人家」，貝爾在退休儀式上說，「我讓他撥打911報警，當我趕到現場時，我們看到嫌犯正試圖逃跑—我們把他抓住了」。貝爾的退休儀式於7月29日在位於史島的市警122分局舉行。

貝爾於1989年加入市警局，他的職業生涯始於布碌崙 (布魯克林)，之後輾轉於曼哈頓的多個分局，最近25年都在史泰登島 。他於1996年升警佐(Sergeant)，2000年升巡官(Lieutenant)，之後成為精銳高速公路巡邏隊—高速公路五區(Highway District 5)巡邏隊指揮官。

貝爾說，他一直很敬佩高速公路巡邏隊，對於護送美國總統、執行因公殉職人員的葬禮以及騎摩托車執勤等工作充滿敬意，後來自己能加入這個巡邏隊，簡直就是夢寐以求的工作。

這位退休警官稱，能夠參與總統車隊的護送「是最高的榮譽」，他騎乘摩托車護送過四位美國總統—小布希、歐巴馬、白登和川普，他還護送過1995年訪問紐約五大區的教宗若望保祿二世。貝爾也為自己在市警察局的表現感到自豪，包括在位於史島的市警122分局任職期間連續三年未發生致命交通事故，他也致力於打擊交通犯罪。

史島區長佛塞拉(Vito Fossella)和州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)等向他頒發了嘉揚狀並祝賀他光榮退休。

貝爾說，退休最困難的部分是告別警隊同事。不過，他已經為自己設計了很多退休計畫，這位汽車愛好者希望修復一輛1962年的老式克爾維特(Corvette)。他還計畫去旅行。