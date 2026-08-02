我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市學童可申領120元暑期糧食補助 9月8日截止

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴美軍葬禮尷尬離場

退休前一天 紐約史島市警下班後在鄰居家抓到爆竊嫌犯

記者胡聲橋／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州眾議員譚杜喜(右三)在貝爾(右四)警官的退休儀式上向他頒發嘉獎令。(取自譚杜喜...
州眾議員譚杜喜(右三)在貝爾(右四)警官的退休儀式上向他頒發嘉獎令。(取自譚杜喜臉書)

曾護送過四位美國總統和一位教宗的市警察局資深摩托車警官─巡官貝爾(Joseph Bell)在服役37年後榮休。就在退休儀式前一天，貝爾下班後還在鄰居家逮捕一名爆竊嫌犯，為自己的警察職業生涯畫上一個圓滿句號。他說，「這是一段精彩的旅程」。

「在我退休的前一天，我的鄰居打電話來說有人闖入了我們街區的一戶人家」，貝爾在退休儀式上說，「我讓他撥打911報警，當我趕到現場時，我們看到嫌犯正試圖逃跑—我們把他抓住了」。貝爾的退休儀式於7月29日在位於史島的市警122分局舉行。

貝爾於1989年加入市警局，他的職業生涯始於布碌崙(布魯克林)，之後輾轉於曼哈頓的多個分局，最近25年都在史泰登島。他於1996年升警佐(Sergeant)，2000年升巡官(Lieutenant)，之後成為精銳高速公路巡邏隊—高速公路五區(Highway District 5)巡邏隊指揮官。

貝爾說，他一直很敬佩高速公路巡邏隊，對於護送美國總統、執行因公殉職人員的葬禮以及騎摩托車執勤等工作充滿敬意，後來自己能加入這個巡邏隊，簡直就是夢寐以求的工作。

這位退休警官稱，能夠參與總統車隊的護送「是最高的榮譽」，他騎乘摩托車護送過四位美國總統—小布希、歐巴馬、白登和川普，他還護送過1995年訪問紐約五大區的教宗若望保祿二世。貝爾也為自己在市警察局的表現感到自豪，包括在位於史島的市警122分局任職期間連續三年未發生致命交通事故，他也致力於打擊交通犯罪。

史島區長佛塞拉(Vito Fossella)和州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)等向他頒發了嘉揚狀並祝賀他光榮退休。

貝爾說，退休最困難的部分是告別警隊同事。不過，他已經為自己設計了很多退休計畫，這位汽車愛好者希望修復一輛1962年的老式克爾維特(Corvette)。他還計畫去旅行。

精華 FAQ

  • 因為鄰居通報街區有住家遭闖入，他先提醒對方撥打911，趕到現場後發現嫌犯正試圖逃跑，最後與他人一起將對方逮捕。

  • 他在1989年加入紐約市警局，服務37年後退休，早年在布碌崙與曼哈頓任職，近25年主要在史泰登島，並升任巡官與高速公路巡邏隊指揮官。

  • 他曾騎摩托車護送4位美國總統小布希、歐巴馬、白登與川普，以及1995年訪紐約的教宗若望保祿二世，也曾在122分局連3年未發生致命交通事故。

退休 布碌崙 史泰登島

上一則

「阮玲玉」35周年紐約放映 關錦鵬談兩個女人

下一則

紐約市學童可申領120元暑期糧食補助 9月8日截止
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

史島區長攜手各族裔 反對仇恨犯罪

史島區長攜手各族裔 反對仇恨犯罪
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
漸多退休長者復出打零工以付帳單、保持社會接觸

漸多退休長者復出打零工以付帳單、保持社會接觸
紐約皇后區爆連環住宅竊案 貝賽、法拉盛犯多案 警緝駕灰色休旅車嫌犯

紐約皇后區爆連環住宅竊案 貝賽、法拉盛犯多案 警緝駕灰色休旅車嫌犯

熱門新聞

邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
大都會運輸署(MTA)擬於2027年3月起，將地鐵、公車票價以及橋梁與隧道過路費調漲4%。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約MTA擬再漲票價4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

2026-07-30 10:48

超人氣

更多 >
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站
持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生