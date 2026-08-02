備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

紐約郵報(New York Post)報導，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)周五出席在皇后區 為陣亡陸軍中士蘭帕薩德(Angel Sarah Rampersad)舉行的葬禮，原本準備上台致悼詞，卻始終未被點名。知情人士透露，曼達尼在現場苦等許久，最後只能悻悻然作罷。

一名在場人士表示，曼達尼被安排坐在教堂第四排。當州長霍楚 (Kathy Hochul)與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)等政要陸續被點名上台致詞時，他只能低頭盯著平板電腦，反覆翻閱原本準備好的講稿。

「主持人一直念其他人的名字，就是沒叫到他。」這名人士說。

「後來他轉頭看向自己的幕僚，神情沮喪，似乎對沒有被點名感到相當不滿。當他意識到自己的名字不會被叫到後，滿臉怒氣地瞪了幕僚一眼，最後把平板收了起來。」

紐約郵報表示多次請市府對這起尷尬插曲置評，但未收到回應。

曼達尼曾強烈批評美國及以色列在伊朗戰事中的立場。一名知情人士證實，這正是他未獲安排上台發言的原因。另一名參與葬禮籌辦的人士則透露，蘭帕薩德的家人支持川普總統，不希望曼達尼在葬禮上致詞。

28歲的蘭帕薩德是7月17日伊朗飛彈攻擊約旦薩爾提空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)事件中，喪生的三名美軍官兵之一。