備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
紐約郵報(New York Post)報導，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)周五出席在皇后區為陣亡陸軍中士蘭帕薩德(Angel Sarah Rampersad)舉行的葬禮，原本準備上台致悼詞，卻始終未被點名。知情人士透露，曼達尼在現場苦等許久，最後只能悻悻然作罷。
一名在場人士表示，曼達尼被安排坐在教堂第四排。當州長霍楚(Kathy Hochul)與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)等政要陸續被點名上台致詞時，他只能低頭盯著平板電腦，反覆翻閱原本準備好的講稿。
「主持人一直念其他人的名字，就是沒叫到他。」這名人士說。
「後來他轉頭看向自己的幕僚，神情沮喪，似乎對沒有被點名感到相當不滿。當他意識到自己的名字不會被叫到後，滿臉怒氣地瞪了幕僚一眼，最後把平板收了起來。」
紐約郵報表示多次請市府對這起尷尬插曲置評，但未收到回應。
曼達尼曾強烈批評美國及以色列在伊朗戰事中的立場。一名知情人士證實，這正是他未獲安排上台發言的原因。另一名參與葬禮籌辦的人士則透露，蘭帕薩德的家人支持川普總統，不希望曼達尼在葬禮上致詞。
28歲的蘭帕薩德是7月17日伊朗飛彈攻擊約旦薩爾提空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)事件中，喪生的三名美軍官兵之一。
曼達尼原本準備在蘭帕薩德的葬禮上致悼詞，但主持人始終沒有點名邀他上台，最後只能收起平板離場，場面相當尷尬。 目擊者表示他被安排坐在教堂第4排，州長霍楚與其他政要陸續上台時，他只是低頭翻閱講稿，得知自己不會被叫到後顯得沮喪又不滿。 知情人士稱，原因一方面是曼達尼曾批評美國及以色列在伊朗戰事中的立場，另一方面是蘭帕薩德家屬支持川普，不希望他在葬禮上發言。
精華 FAQ
曼達尼原本準備在蘭帕薩德的葬禮上致悼詞，但主持人始終沒有點名邀他上台，最後只能收起平板離場，場面相當尷尬。
目擊者表示他被安排坐在教堂第4排，州長霍楚與其他政要陸續上台時，他只是低頭翻閱講稿，得知自己不會被叫到後顯得沮喪又不滿。
知情人士稱，原因一方面是曼達尼曾批評美國及以色列在伊朗戰事中的立場，另一方面是蘭帕薩德家屬支持川普，不希望他在葬禮上發言。
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