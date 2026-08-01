聯邦合約7/31到期 美2萬移民童恐失律師 紐約有1400人

隨著合約終止，全美約2萬名正面臨移民法庭或遣返程序的未成年無證移民，恐將頓失法律依靠；其中，紐約州約有1400名兒童受到直接衝擊。(記者高雲兒╱攝影)

川普政府時期簽訂的一項關鍵聯邦合約於7月31日正式到期，該合約原為無成人陪伴的移民 兒童提供法律代理服務。隨著合約終止，全美約2萬名正面臨移民法庭或遣返程序的未成年無證移民，恐將頓失法律依靠；其中，紐約州 約有1400名兒童受到直接衝擊。

這些兒童多數孤身來美，有些年紀尚小，甚至不諳英語。更嚴峻的是，移民案件屬於民事程序，政府依法並無義務像刑事訴訟般為其指派公設辯護人。一旦失去現有法律援助，這些孩子恐得在沒有律師引導的情況下，獨自應對錯綜複雜的移民法庭流程，權益堪憂。

目前相關服務主要由全國性非營利組織「Acacia正義中心」(Acacia Center for Justice)透過全美近100個合作機構提供。該中心指出，合約到期後，這2萬名兒童的法律代理可能全面中斷，紐約州即有約1400人受影響。

針對合約爭議，Acacia中心傳播主任阿斯凱亞(Bilal Askaryar)說明，聯邦政府 自2025年12月起便以爭議為由，扣留部分已完工款項，同時要求該中心提供所代理兒童的詳細個資，雙方因此陷入僵局。

主管機關「聯邦難民安置辦公室」(ORR)回應，現有過渡合約確實於7月31日結束，但政府曾提出延長條件，內容包括要求Acacia交出兒童資料，並於提交移民救濟申請時改向政府逐案計費，惟該中心未接受此提議。

對紐約而言，最迫切的難題在於這1400名兒童何去何從。移民案件常涉及庇護資格、「特殊移民少年身分」裁定，乃至遣返與否，對成年人已屬艱澀，對未成年孩子更是幾乎無法獨力完成。倡議人士憂心，缺乏律師持續追蹤，不僅可能導致案件延宕，更恐讓孩子錯過申請移民救濟的黃金時機。

此外，律師平時亦扮演著「安全守望者」的角色，需與安置機構保持聯繫，確認孩子是否身處安全環境、案件進度是否正常。倡議團體警告，若法律服務與相關經費持續緊縮，部分收容無陪伴兒童的安置機構恐連帶面臨營運壓力。

目前紐約州境內收容此類未成年人的設施均由ORR監管。ORR強調，仍會確保其監護下兒童的安全、福祉與適當照護，並聲明不會阻礙兒童尋求合法的移民救濟途徑。

面對聯邦援助斷炊，紐約州議會已有議員試圖填補缺口。州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)於2025至2026年立法會期提出法案，擬由州政府提供經費，為在紐約境內、無合法身分的無陪伴未成年人，涵蓋法律代表在內的各項支援服務。