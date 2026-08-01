赴曼哈頓申請暑期工作 布碌崙17歲騎士電單車撞車亡

一名17歲少年駕駛非法高速電單車在曼哈頓市府綜合大樓前遭遇車禍身亡，再次引發各界對電單車管治乏力的討論。圖為該路口公車、汽車、單車以及行人混行，示意圖，非文中當事人。(記者許君達／攝影)

紐約布碌崙 (布魯克林)班森賀一名17歲少年，7月29日(周三)在曼哈頓 騎乘非法電動摩托車上班途中，於百老匯 市政廳附近的中央街(Center St)與一輛休旅車發生碰撞，不治身亡。此事件不僅再次引發當局管制電單車的議題，倡議團體亦批評電動摩托車廠商違規包裝商品，呼籲州府禁止業者銷售此商品。

警方表示，事故發生於上午約8時50分，受害人納卡托(Gabriel Nacato)當時在未配戴安全帽情況下，沿中央街北向行駛，與一輛由40歲女性駕駛、同向行進的黑色雪弗蘭太浩(Tahoe)休旅車碰撞。

撞擊後，他跌落路面並頭部著地，送醫前已宣告死亡。

納卡托當時騎乘一輛名為「Deepower」的電動摩托車，該車重達103磅，配備1500瓦馬達，最高時速可達25哩，屬違規銷售與行駛的電動車款，不得銷售亦不得上路。

該名40歲女駕駛已配合警方問話，警方表示暫未對其提出任何指控。據車輛違規紀錄查詢網站顯示，這輛涉事休旅車自2024年以來已累積三張超速照相罰單。

家屬向媒體表示，納卡托當天原本是要前往華埠，尋求協助填寫暑期工作申請表。其姊費南達(Fernanda)受訪時形容，「他是個很棒的男孩，大家都很愛他。我們都很難過，非常想念他。」

家人透露，納卡托四個月前經由叔叔網購取得這輛非法電動摩托車，平時往返曼哈頓上班與上學經常使用同一路線，家人也提到，他一向不習慣戴安全帽，但家人並不贊同。

販售涉事車輛的Deepower官方網站將產品標榜「合法感受速度快感」，然而其車款最高時速達30哩，已超出法規上限。該網站甚至提供詳細教學，指導騎士如何進一步提升這款違規車輛的速度。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)強調，安全必須是市府規畫街道政策時最優先的考量。而被問及是否會重新設計事故路段自行車道時，曼達尼回應，市府施政重點在於改善基礎建設，讓所有市民不論選擇何種交通方式，都能享有同等安全。而是否列管電動自行車問題，他則表示市府與州府需進一步討論，透過合作，設法減少非法電動摩托車的銷售。

意外發生後，倡議團體與多名民選官員紛紛砲轟電動摩托車廠商將違規產品包裝行銷為「合法」。非營利組織交通替代(Transportation Alternatives)執行主任福納斯(Ben Furnas)呼籲州政府出面，阻止業者在紐約州境內銷售此類產品。

以加州為例，該州總檢察長曾發布類似警示，促使亞馬遜(Amazon)隨後停止向加州客戶運送此類非法二輪車輛。