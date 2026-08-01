紐約添22執法員 打擊一元小巴與無牌叫車App

計程車及豪華轎車委員會(TLC)日前在市警總部為22名新任執法人員授盾，市府希望藉此加強打擊無牌計程車、叫車司機與平台。(記者范航瑜╱攝影)

紐約計程車及豪華轎車委員會(TLC)日前在市警總部為22名新任執法人員授盾，希望藉此加強打擊無牌計程車、叫車司機與平台；但TLC今年預算編制同時削減52個全職職位，業界質疑，新血能否補上長年不足的執法人手。

TLC近期轉向專案取締，發言人科斯滕(Jason Kersten)表示，今年前六個月，TLC對無牌營運開出逾3500張傳票 ，已接近2025年全年的4369張；同期扣押73輛無牌營業車，遠高於去年同期的七輛。他說，透過在無牌攬客熱點部署人員、與其他執法機構合作，機構「幾乎把去年全年的無牌業者傳票數翻倍」。

市府今年鎖定的對象包括布碌崙 (布魯克林)弗萊布許大道(Flatbush Avenue)一帶俗稱「一元小巴」的無牌載客車，以及未登記叫車應用程式Empower。市法律局3月已起訴Empower的營運商，指其自2022年起在五區無牌派遣車輛；平台則一直否認違法。持牌車主或司機若與無牌平台合作，可能面臨吊銷執照及最高1萬元罰款。

新任22名學員在28日完成五個半月訓練後加入執法隊伍。TLC執法副局長高達佩(Ira Goldapper)表示，新人不會把重心放在一般交通攔查，而將從巡邏式執法轉為專案行動，集中查緝未經許可載客、未投保或繞過監管的平台與車輛。他說，無牌司機沒有背景審查、藥物檢測、車檢及行程紀錄，對乘客構成公共安全風險。

預算文件顯示，TLC全職編制已從2026年度採用預算的546個降至現行修正預算的494個。知情人士向媒體透露，縮減職位主要涉及執法部門；今年也不會再有第二班學員補入。

不過，紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)執行主任德賽(Bhairavi Desai)認為，執法轉向「早該進行」。她說，持牌司機繳費、投保並遵守規則，卻只能看著乘客上無牌車，對生計傷害很大；她呼籲市政廳為TLC提供更多經費，讓取締不只在大型活動期間出現。

甘迺迪機場的經驗也反映人力限制。6月，TLC配合港務局在世俱盃期間派員進駐第四航廈，幾乎全天候阻嚇向觀光客漫天喊價的非法攬客司機。高達佩稱行動有效，但投入大量加班。