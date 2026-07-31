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長島納蘇警方通緝亞裔男 涉兩度在停車場裸露下體並自拍

記者高雲兒╱紐約即時報導
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納蘇郡警方尋找一名涉嫌兩度在公共停車場內裸露下體，並以手機拍攝自己的亞裔男子。(...
納蘇郡警方尋找一名涉嫌兩度在公共停車場內裸露下體，並以手機拍攝自己的亞裔男子。(納蘇郡警方提供)

長島納蘇郡警方近日發布通緝公告，尋找一名涉嫌兩度在米尼奧拉(Mineola)公共停車場內裸露下體，並以手機拍攝自己的亞裔男子。警方呼籲民眾協助辨認其身分。

根據納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)公布的信息，兩起案件分別發生於7月3日及7月8日，時間均在下午4時至6時之間。

警方表示，涉案男子進入米尼奧拉第一街(1st Street)一處公共停車場後脫去衣物，隨後觸摸自己的生殖器，並使用手機錄下相關過程。事發後，男子疑似步行前往附近巴士總站，之後登上一輛巴士離開。

警方公布的監控畫面顯示，男子為亞裔外貌，戴眼鏡，案發前曾身穿白色帽子、白色圖案上衣及短褲。警方目前以「公開猥褻」(Public Lewdness)案件展開調查，尚未公布嫌疑人的姓名或其他身分信息。

任何認出該男子，或掌握案件相關線索者，可致電納蘇郡警察局第三分局重案組，電話為(516)573-6300；也可聯絡納蘇郡滅罪熱線(Crime Stoppers)，電話為1(800)244-TIPS，或透過社交媒體發送私訊。所有線索均可匿名提供。

精華 FAQ

  • 案件發生在長島米尼奧拉第一街的一處公共停車場。警方指稱，男子進入停車場後脫去衣物，觸摸自己的生殖器，並以手機拍攝整個過程。

  • 警方表示，兩起事件分別發生於7月3日與7月8日，時間都在下午4時至6時之間。兩次行為模式相似，因此引起警方注意並展開追查。

  • 若有人認出該男子，可致電納蘇郡警察局第三分局重案組(516)573-6300，或聯絡Crime Stoppers 1(800)244-TIPS，也可透過社群媒體私訊，線索皆可匿名提供。

長島 亞裔

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