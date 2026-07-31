假冒財政部詐黃金 布碌崙2華男判囚20年並賠償

布碌崙華男因假冒聯邦官員、詐騙一名田納西州葛蘭維爾(Granville)男子75萬元黃金遭逮。(圖片取自傑克遜郡警長辦公室)

兩名布碌崙 (布魯克林)華人男子因假冒聯邦官員、詐騙一名田納西州 葛蘭維爾(Granville)男子75萬元黃金遭逮，並於28日認罪，各被判處20年徒刑，且須全額賠償被害人損失後才有資格申請假釋。

兩名被告分別為王飛(Fei Wang，音譯)與黃志(Zhi Huang，音譯)，兩人自2024年4月起，便冒充美國財政部 官員，向這名田納西州葛蘭維爾居民行騙。兩人謊稱被害人的身分與財務安全受到威脅，說服他將定存單(CD)變現、購買黃金，再交由快遞員保管以確保安全。

被害人先後三次依指示行動，總計損失75萬元。當對方第四次上門取貨時，他已心生懷疑，隨即向傑克遜郡警長辦公室(Jackson County Sheriff's Office)報案。

警方與聯邦調查局(FBI)納許維爾網路犯罪特別小組合作展開誘捕行動。2024年10月18日，王飛與黃志驅車前往被害人在葛蘭維爾的住處，欲取走他們以為價值25萬元的黃金，當場被捕。

兩名被告於28日雙雙認罪，各判20年徒刑，且須等到將75萬元贓款全數賠償被害人後，才具備假釋資格。

此類在外州以「黃金換安全」詐騙手法近年頻傳，多名罪犯均來自布碌崙。2025年7月，布碌崙居民任忠(Zhong Ren，音譯)涉嫌從賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)一名女性長者處盜竊價值超過55萬元的金條遭逮捕，被控非法盜竊和詐騙盜竊等多項罪名。

同年6月，24歲的華男黃永賢(Yongxian Huang，音譯)在馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)假冒政府人員，哄騙長者夫婦購買價值超過40多萬的金條並交予他，遭逮捕後被指控犯有陰謀盜竊罪、企圖盜竊罪和盜竊罪。黃永賢近日在蒙哥馬利縣巡迴法庭認罪，將面對最高10年六個月的刑期。

布碌崙華男因假冒聯邦官員、詐騙一名田納西州葛蘭維爾(Granville)男子75萬元黃金遭逮。(圖片取自傑克遜郡警長辦公室)