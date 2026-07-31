布碌崙家庭遊民所改收容男性挨告 法院准臨時令喊停

布碌崙羊頭灣一處家庭遊民所將轉型為成年男性遊民所。圖為該處街景圖。(取自谷歌)

布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣一處家庭遊民 所將轉型為成年男性遊民所，引發社區不滿，該區民代亦向法院提告，要求阻止市府執行此一計畫。日前，布碌崙國王郡州上訴法庭應民代申訴並發出臨時限制令(TRO)，下令暫停改建工程，直到8月中旬正式聽證後再做裁定。

位於羊頭灣艾蒙斯大道(Emmons Avenue)3218號的「金星旅館」(Gold Star Inn)過去已作為家庭遊民所營運約一年。但近期市遊民服務局(DHS)決定將目前居住在那裡的55戶家庭遷走，並計畫改安置單身成年男性。

市社會服務局(DSS)指出，此次轉型是為配合市府政策，逐步讓移民家庭遷出商業旅館，轉入具備獨立廚房等設施的收容處所，原遊民所內的家庭將被安置至其他地點。

得知此事後，州眾議員葉格(Kalman Yeger)、市議員韋娜芙(Inna Vernikov)、第15社區委員會主席斯卡沃(Theresa Scavo)以及多社區成員於24日向法院申請臨時限制令，並向紐約市府、市社會服務局、社會服務局局長道爾頓(Erin Dalton)、紐約市遊民服務局(DHS)，以及營運該遊民所的非營利組織單位BHRAGS Home Care Corp。

事實上，改建計畫曝光後，包括韋娜芙、葉格在內的多名民選官員便已號召居民表達反對。本月16日，多名民選官員發起集會，數百名居民到場抗議。他們並聯名致函DSS、紐約市主計長李文(Mark Levine)，以及紐約東區聯邦助理檢察署，正式提出反對。李文其後宣布展開調查，目前正對承包單位BHRAGS進行審計。

臨時限制令獲准後，韋娜芙難掩激動，感謝律師團隊為此案付出的時間與心力。她表示，「我絕不允許市政府把我們的社區當成箭靶，讓我們的孩子與長者身陷險境。我的選區不是曼達尼市長玩弄政治的垃圾場，我們會奮戰到底。」