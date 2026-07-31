紐約市衛生局宣布上東區軍團病暴露風險解除 92人確診7死

市衛生局7月31日宣布，曼哈頓上東區退伍軍人症(Legionnaires' disease，又稱軍團病)群聚感染的暴露風險已解除。(美聯社)

市衛生局7月31日宣布，曼哈頓 上東區退伍軍人症(Legionnaires' disease，又稱軍團病)群聚感染的暴露風險已解除。10028、10075及10128三個郵遞區號的最後一名相關患者，於兩周前出現症狀，已超過退伍軍菌最長14天的潛伏期；當局表示，居住、工作或曾到訪該區的市民不再面臨較高感染風險。

這波疫情 自7月2日發現兩宗病例後展開調查，截至30日累計92人確診，79人曾住院，仍有五人留院，七人死亡。市衛生局表示，逾90%患者在7月7日前發病，即當局展開調查、下令初篩陽性的建物整治冷卻水塔後五天內；這顯示造成暴露的來源已及早被排除。

衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，當局發現可能的社區群聚感染後，立即動員260多名人員，檢測受影響區域所有冷卻水塔，並在尚未確認有活菌前，即要求初篩陽性的建築清洗、消毒設備。他說，市府會持續執行嚴格的水塔法規，並追究未盡安全責任的業主。

在這次應變中，衛生局採集180多座冷卻水塔樣本，完成360多項檢測，並要求83棟建築清洗消毒水塔，所有業主均已遵從。最終59座水塔驗出活的退伍軍菌(Legionella)，124座結果為陰性；實驗室正將患者與水塔的菌株進行基因定序比對，結果預計8月底出爐，以確認感染來源。

調查也發現部分建物長期維護不力。82座曾在檢測呈陽性的水塔中，六成至少發現一項違規，合共超過110項，包括15項以上公共衛生危害。東83街300號一座從未向市府註冊的水塔被查出11項違規，業主至今被罰1萬1000元；約克大道1520號水塔則有九項違規，罰款9000元，問題包括未訂維護計畫、未記錄水處理及未按規定每月採樣。

退伍軍人症是一種嚴重肺炎，通常因吸入帶有退伍軍菌的水霧感染，並不會人傳人；多數接觸者不會生病。市衛生局重申，受影響郵區的自來水、淋浴及冷氣可照常使用。50歲以上者、吸菸者，以及免疫系統較弱或患慢性肺病者，若出現發燒、發冷、咳嗽、肌肉痠痛或呼吸困難，仍應盡快就醫。