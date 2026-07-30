紐約曼哈頓梅西百貨標誌性招牌拆除 背後小樓勾勒百年商戰史

廣告撤下後，露出其背後一棟斑駁破敗的五層小樓。該樓與其背後占據了整個街區的梅西百貨分屬不同的物業，其來歷與20世紀初的一場商戰有關。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓 中城34先鋒廣場(Herald Square)的梅西百貨 (Macy's)旗艦店外一塊巨型購物袋形象的標誌性招牌日前被拆除，據報導，梅西百貨計畫將此處改為新型LED廣告牌。而在目前的空窗期內，原有廣告牌背後的一棟殘破的五層小樓則將一段幾乎塵封的百年商戰史重新帶回公眾視野。

原有的紅色購物袋形象廣告出現於1963年，上面用簡潔醒目的白色大字書寫「Macy's」字樣、以及梅西品牌標誌性的五角星。該廣告招牌位於百貨公司大樓的東南側、西34街交百老匯大道處的外立面上。根據紀錄，市樓宇局今年6月12日批准了該廣告牌的拆除申請，拆除工作則在7月25至26日的周末兩天內完成。據報導，梅西百貨計畫在該處廣告位新設立LED廣告屏，但工程詳情及新顯示屏上的內容仍未公開。

在附近工作的華人李女士表示，她對這塊「紅色購物袋」廣告牌印象深刻，因為它已在此存在逾60年，而且在包括大遊行、煙火秀等大型公共活動中，它的形象總能出現，儼然已成為「梅西百貨」這一品牌的代名詞。在廣告牌拆除後，李女士與友人前往樓下合影留念，並且首次發現：原來廣告牌下面的小樓與百貨大樓是相互獨立的。

李女士的發現並非個案。由於廣告牌的覆蓋，其背後的五層小樓常被認為與橫跨整個街區的梅西百貨大樓是一體的，但事實上，這是一棟擁有獨立產權的地塊，而且它的出現，正是競爭對手在百年前對梅西百貨發動商業阻擊戰的產物。

根據紐約市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)的紀錄，梅西百貨從1890年代開始秘密收購中城34街附近的土地，並於1902年在現址上興建了如今的旗艦店。歷史著作「Holdouts! The Buildings That Got in the Way」記載，在收購過程中，位於百老匯大道交34街關鍵拐角處的一小塊土地，被當時的競爭對手Siegel-Cooper公司高價搶購，並提出希望用這塊位於黃金地段的地塊交換梅西百貨位於14街的原有店址，但遭拒絕。梅西百貨後來便在空缺一角的情況下，建起了巨型百貨大樓。

「城市檔案館」(Urban Archive)的史料顯示，這處商戰遺留的小塊獨立地塊上1903年建起一棟五層小樓，而梅西百貨從1920年代起，便開始租用這棟小樓設置廣告招牌。據2021年的法庭文件記載，小樓業主於1963年與梅西百貨達成永久性協議，禁止將這個總面積達2200平方呎的樓面廣告位租給梅西的零售業競爭者，而標誌性的「紅色購物袋」也在此後長期成為該處廣告位的唯一租戶。

2021年，業主曾試圖將該廣告租給亞馬遜，導致雙方一度對簿公堂，後來達成和解，「購物袋」繼續存在，直到今年7月梅西主動將其拆除。而這棟已有123年歷史的小樓由於長期無人居住，外立面早已殘破斑駁，以一種意想不到的方式將這段塵封的歷史重新展現在公眾面前。

曼哈頓梅西百貨旗艦店外的經典「紅色購物袋」形象廣告牌近日被撤下，計畫更換全新的LED廣告屏。(美聯社)

1890年代末，梅西百貨當時的競爭對手Siegel-Cooper高價搶購下該街區最黃金位置的一小塊土地，試圖給梅西旗艦店的建設製造障礙，梅西百貨大樓因而以缺一角的型態存續至今。1903年，此地塊建起一棟五層小樓，後其外立面的使用權被梅西百貨長期排他性租用，矗立超過60年的經典「紅色購物袋」廣告即將整個小樓覆蓋，使很多人誤認為其與百貨大樓連為一體，直到最近廣告拆除，才露出了歷史的真實樣貌。(1907年公版歷史照片，國會圖書館藏)