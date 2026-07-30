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布碌崙2家牙醫診所涉欺詐 害患者背負醫療債務

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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布碌崙2家牙醫診所被指控欺詐患者並致其背負醫療債務。(檢方提供)
布碌崙2家牙醫診所被指控欺詐患者並致其背負醫療債務。(檢方提供)

市政府在一項調查中發現，兩家布碌崙牙醫診所涉嫌謊報價格和保險範圍，強迫患者接受不必要的治療，並在未經患者同意的情況下為其辦理高利率貸款，剝削尋求經濟實惠牙科服務的患者，導致患者背負意想不到的債務。市政府近日向紐約州高等法院提起訴訟，指控這兩家牙醫診所嚴重違反紐約市消費者保護法，尋求禁止這兩家牙科診所繼續從事此類掠奪性行為，並確保對受害消費者處以民事罰款和全額賠償。

這兩家遭指控的牙醫診所分別是家庭牙科診所(New York Family Dentistry)和卡納西家庭牙科診所(Canarsie Family Dentistry)。消費者與勞工保護局(DCWP)進行的這項調查發現，這兩家牙科診所專門針對南布碌崙南部以黑人為主的社區，瞄準老年人、有緊急牙科需求的患者以及低收入或領取公共援助的紐約市民。

DCWP調查發現，這兩家牙醫診所向病人宣傳低價牙科服務，包括各種套餐優惠，例如，一項包含「針對性檢查、所需X光片和必要處方藥」的緊急就診服務可能被宣傳為「99元」，但額外費用並未事先告知。此外，儘管這兩家診所都宣稱接受大多數保險計劃，但實際上都不向保險公司申請理賠，並經常阻止消費者使用已付費的保險福利。

這兩家診所濫用患者的信任，經常「推銷」並強迫他們接受保險不涵蓋的不必要服務。一旦患者坐上牙科座椅，他們就會被告知需要額外的治療，並且必須預先支付費用。這兩家牙科診所都以老年患者為目標客戶，其中許多人享有聯邦醫療保險(Medicare)或醫療補助(Medicaid)，無法負擔自付費用。

此外，診所也極力推銷第三方醫療支付產品，包括醫療信用卡。這些診所並未披露許多關鍵條款和條件，也未說明這些產品實際上是年利率高達26.99%的貸款。在某些情況下，診所甚至在患者不知情或未經同意的情況下為其辦理這些貸款。

這兩家牙科診所使用這些高利貸式的支付產品是為了無需與保險公司或其他第三方支付機構協商，即可立即獲得全額付款。這兩家診所因此獲利頗豐，而急需治療的患者卻背負了沉重的意外醫療債務。

在收到大量關於欺騙性和不合理行為的投訴後，DCWP於2025年對這兩家診所展開了調查。

布碌崙2家牙醫診所被指控欺詐患者並致其背負醫療債務。(檢方提供)
布碌崙2家牙醫診所被指控欺詐患者並致其背負醫療債務。(檢方提供)

精華 FAQ

  • 市府調查指兩家診所謊報低價與保險範圍，強迫患者接受不必要服務，並在未充分揭露條款下推銷高利率醫療貸款，甚至可能未經同意代辦。

  • 因為診所鎖定南布碌崙南部以黑人為主社區、老年人與低收入者，利用其急需牙科服務與財務脆弱性，導致患者在治療後反而背上沉重債務。

  • 市府已向紐約州高等法院提告，指其違反紐約市消費者保護法，並要求法院禁止再犯、對受害者裁罰民事罰款，以及給予全額賠償。

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