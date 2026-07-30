紐約市公校開放招聘 部分職缺無學歷要求

紐約市公立學校當前已開始為新學年提前招募教職和行政人員。(取自市公立學校臉書)

雖然距離新學年開學仍有一段時間，但紐約市公立學校 當前已開始為新學年提前招募教職和行政人員，大多行政應徵崗位並不要求應聘者具備特定的學歷要求。

根據市公立學校官網，目前正在招聘教師、代課教師、校長及副校長、行政和中央辦公室職位、社工、輔導顧問和心理學家等職缺，以及為市教育局工作的機會；大多行政職位並不要求應聘這具備特定的學歷要求，有興趣的民眾可遞交申請。

其中多所學校正在積極招聘校務助理(School Aide)一職，該職位的主要內容包括協助教師處理非教學相關工作、減輕他們的行政負擔、維持學生午餐時間的秩序、協助學校行政及文書作業等；校方表示，應徵者須具備良好的團隊合作精神，能有效率完成工作，並擁有良好的出勤及守時紀錄。

目前開放招募的學校包括位於布朗士的Bronx Debate Academy、表演藝術學院(School of Performing Arts)、皇后區Frank Sinatra School of the Arts、法拉盛的Veritas Academy、曼哈頓The Richard Rodgers School、Horan School高中、以及布碌崙 (布魯克林)Studio School of Arts and Culture。

有意申請者可前往紐約市公立學校官方徵才網站，瀏覽更多職缺資訊並提出申請，且也可申請獲得實習機會，網站為https://www.schools.nyc.gov/careers。