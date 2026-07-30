我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾半數美國人因這項恐懼放棄旅行計畫

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

紐約市公校開放招聘 部分職缺無學歷要求

記者顏潔恩／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市公立學校當前已開始為新學年提前招募教職和行政人員。(取自市公立學校臉書)
紐約市公立學校當前已開始為新學年提前招募教職和行政人員。(取自市公立學校臉書)

雖然距離新學年開學仍有一段時間，但紐約市公立學校當前已開始為新學年提前招募教職和行政人員，大多行政應徵崗位並不要求應聘者具備特定的學歷要求。

根據市公立學校官網，目前正在招聘教師、代課教師、校長及副校長、行政和中央辦公室職位、社工、輔導顧問和心理學家等職缺，以及為市教育局工作的機會；大多行政職位並不要求應聘這具備特定的學歷要求，有興趣的民眾可遞交申請。

其中多所學校正在積極招聘校務助理(School Aide)一職，該職位的主要內容包括協助教師處理非教學相關工作、減輕他們的行政負擔、維持學生午餐時間的秩序、協助學校行政及文書作業等；校方表示，應徵者須具備良好的團隊合作精神，能有效率完成工作，並擁有良好的出勤及守時紀錄。

目前開放招募的學校包括位於布朗士的Bronx Debate Academy、表演藝術學院(School of Performing Arts)、皇后區Frank Sinatra School of the Arts、法拉盛的Veritas Academy、曼哈頓The Richard Rodgers School、Horan School高中、以及布碌崙(布魯克林)Studio School of Arts and Culture。

有意申請者可前往紐約市公立學校官方徵才網站，瀏覽更多職缺資訊並提出申請，且也可申請獲得實習機會，網站為https://www.schools.nyc.gov/careers。

精華 FAQ

  • 目前招募範圍涵蓋教師、代課教師、校長與副校長、行政及中央辦公室職位，以及社工、輔導顧問、心理學家等，並提供任職市教育局的機會。

  • 報導指出，市公立學校目前開放的多數行政職位，並不要求應聘者具備特定學歷，只要符合基本條件並有興趣，即可透過官網遞交申請。

  • 校務助理主要協助教師處理非教學工作、減輕行政負擔，並負責午餐秩序、文書與校務支援；校方也看重團隊合作、效率、出勤及守時紀錄。

紐約市 公立學校 布碌崙

上一則

市議會為布碌崙地檢新撥75萬元 加強打擊仇恨犯罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

留級率僅0.4%…紐約公校逾4成不及格照樣升學

留級率僅0.4%…紐約公校逾4成不及格照樣升學
鑽石吧市府招募兼職人員 時薪最高33.55元

鑽石吧市府招募兼職人員 時薪最高33.55元
留學生D/S身分遭終結 紐約各大學急發指引 延期、轉學與OPT添變數

留學生D/S身分遭終結 紐約各大學急發指引 延期、轉學與OPT添變數
紐約市幼教不再強推「創意課程」華人業者讚彈性提高

紐約市幼教不再強推「創意課程」華人業者讚彈性提高

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

2026-07-24 07:21
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命