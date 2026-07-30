ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

美國移民 及海關執法局(ICE )自川普第二任期開始以來，已在長島 逮捕超過2000名移民。調查發現，與其他地區的大規模掃蕩不同，ICE在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。

Newsday查閱了2025年1月20日至2026年6月30日期間，向紐約東區聯邦法院提出的約400宗人身保護令案件及政府答辯文件後，發現至少84宗逮捕涉及正在使用車輛的移民，包括在停車場、交通攔查或車禍現場被捕。由於並非所有遭拘留者都會提告，實際數字可能更高。

法院文件顯示，ICE探員常在沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)、家得寶(Home Depot)等大型商店停車場，或在公路上查詢車牌。相關行動集中在布倫特伍德(Brentwood)、自由港(Freeport)、亨普斯特德(Hempstead)及尤寧代爾(Uniondale)等西語裔人口較多的社區。

紐約州法限制以移民執法為主要職責的聯邦機構查閱州車管廳紀錄。但法院紀錄顯示，ICE探員曾多次查詢維吉尼亞州等外州車牌，取得登記車主姓名後，再利用聯邦移民資料庫核對其移民身分並展開逮捕。

Newsday舉例，25歲的厄瓜多移民路易斯今年2月在鹿園(Deer Park)Tanger Outlets購物中心外工作時，坐在一輛掛維州車牌的吉普車內尋找工具。法院紀錄顯示，兩輛無標誌車內的探員在約20分鐘內查詢車牌、確認他是厄瓜多公民、取得逮捕令並將他拘捕。

路易斯表示，自己持有有效工作許可及可避免遣返的聯邦保護身分，但探員沒有給他解釋的機會，只說他是「非法移民」，便將他上銬帶走，車輛、鑰匙及物品全留在現場。他其後獲聯邦法官釋放，但至今開車時仍感到緊張，也不再經常透過工會承接大型工程。

調查還發現，在Newsday檢視的案件中，約三分之一涉及探員在發現駕駛者並非原定目標後，仍將其逮捕；有探員稱，駕駛或乘客的外貌與目標人物相似。

倡導移民權益的紐約移民聯盟(NYIC)指出，長島居民高度依賴汽車，ICE利用這種生活模式，把停車場、街道和高速公路變成監控場所。社區不斷流傳探員在停車場守候的消息及影片，已使部分移民家庭害怕外出、上班或購物，甚至不敢前往實體的法律權益講座。

此外，谷溪購物中心(Green Acres Mall)被指是ICE較頻繁監視的地點之一，2月中旬至3月初至少有六人在探員查詢車牌後被捕，其中一人當時正在替Instacart送貨。多家零售商表示，未與ICE簽署合作協議，也未事先收到探員進入停車場執法的通知。

納蘇郡警局則已與ICE簽訂287(g)合作協議，允許地方警員協助執行移民法。Newsday確認至少五宗案件中，郡警在攔車或處理車禍後通知ICE核查駕駛人的身分，ICE探員隨後到場將人帶走。

ICE表示，他們無法查閱紐約州DMV資料庫，也不能利用相關紀錄執行逮捕，但未回答是否會先取得商家同意，才在私人停車場監視。支持限制移民的「美國移民改革聯盟」（Federation for American Immigration Reform)則表示，ICE前往較可能發現執法對象的地點，並利用可取得的資料辨識相關人士，屬於正常的執法方式。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室則表示，ICE是在「不加區分地鎖定目標」，聯邦政府應把資源用於追究暴力犯罪者，而非拆散家庭。紐約州本年度預算則新增規定，民眾若遭聯邦探員侵犯憲法權利，可以提出民事訴訟。