反對紐約市鵝肝禁令 紐約州鵝肝生產商堅持興訟

紐約州鵝肝生產商繼續已長達七年的法律抗爭，反對紐約市的鵝肝禁令。(美聯社)

位於紐約州 哈德遜河谷的兩家養鴨場本周再次向州高等法院提起上訴，持續其長達七年的抗爭，試圖推翻紐約市 禁止銷售鵝肝(foie gras)的禁令。這兩家養鴨場業者辯稱，今年早些時候州上訴法院的裁決忽視了州法律的立法意圖。

這兩家位於沙利文郡(Sullivan County)的鵝肝生產商—拉貝爾農場(La Belle Farm)和哈德遜河谷鵝肝農場(Hudson Valley Foie Gras)在州高等法院上訴庭不允許他們重新辯論或上訴其3月支持禁令的裁決後，向上訴法院提交了新的上訴動議。

這兩家養鴨場幾乎壟斷了全美所有的鵝肝市場。他們認為紐約市的鵝肝禁售令危及其前途。這項鵝肝禁令自2019年在市議會通過後，一直因為法律挑戰而無法生效。這兩家養鴨場在上訴動議中寫道，該禁令一旦生效，將導致其「每年損失數百萬元的收入，被迫大規模裁員，並威脅到其持續生存和運營」。

「這對我們來說生死攸關」，拉貝爾農場總裁薩拉維亞(Sergio Saravia)近日表示，「如果任何企業失去30%的市場份額，基本上就完蛋了」。薩拉維亞說，如果失去紐約市場，他的農場可能至少解雇其150名員工中的四分之三。

紐約市議會通過「第202號地方法律」，即這項鵝肝禁令，是因為鵝肝的反對者認為，用於生產鵝肝的強制餵食方法，即灌胃法殘忍且不人道。灌胃法在十幾個國家和加州已被禁止。這種方法是在鵝生命的最後幾周，每天兩到三次，將一根管子插入它們的喉嚨，每次注入玉米粉幾秒鐘，導致其肝臟迅速增肥。鵝肝生產商則表示，強制餵食不會傷害鴨子或鵝，並指出這些家禽食道原本就可以吞嚥整條魚，而且鴨子和鵝沒有嘔吐反射。

不過，州農業和市場部及其部長鮑爾(Richard Ball)隨後發布了一項裁決，認定第202號地方法律已被州農業法第305-a條取代。該條款規定，除非涉及人類福祉或安全，否則市政當局不得限制農業區的耕作方式。

今年3月，州高等法院第三上訴庭的五名法官一致裁定，鮑爾的裁決越權。法院指出，鮑爾的裁決錯誤地解讀了第305-a條，賦予州政府「幾乎無限」的權力來凌駕於地方法律之上。

在向州高等法院上訴庭提出的最新上訴動機中，鵝肝生產商辯稱，「上訴庭無視305-a條款的明文規定、立法歷史和首要立法目的」，並指出「202號地方法律對農場的影響並非間接或次要的」。