反對紐約市鵝肝禁令 紐約州鵝肝生產商堅持興訟
位於紐約州哈德遜河谷的兩家養鴨場本周再次向州高等法院提起上訴，持續其長達七年的抗爭，試圖推翻紐約市禁止銷售鵝肝(foie gras)的禁令。這兩家養鴨場業者辯稱，今年早些時候州上訴法院的裁決忽視了州法律的立法意圖。
這兩家位於沙利文郡(Sullivan County)的鵝肝生產商—拉貝爾農場(La Belle Farm)和哈德遜河谷鵝肝農場(Hudson Valley Foie Gras)在州高等法院上訴庭不允許他們重新辯論或上訴其3月支持禁令的裁決後，向上訴法院提交了新的上訴動議。
這兩家養鴨場幾乎壟斷了全美所有的鵝肝市場。他們認為紐約市的鵝肝禁售令危及其前途。這項鵝肝禁令自2019年在市議會通過後，一直因為法律挑戰而無法生效。這兩家養鴨場在上訴動議中寫道，該禁令一旦生效，將導致其「每年損失數百萬元的收入，被迫大規模裁員，並威脅到其持續生存和運營」。
「這對我們來說生死攸關」，拉貝爾農場總裁薩拉維亞(Sergio Saravia)近日表示，「如果任何企業失去30%的市場份額，基本上就完蛋了」。薩拉維亞說，如果失去紐約市場，他的農場可能至少解雇其150名員工中的四分之三。
紐約市議會通過「第202號地方法律」，即這項鵝肝禁令，是因為鵝肝的反對者認為，用於生產鵝肝的強制餵食方法，即灌胃法殘忍且不人道。灌胃法在十幾個國家和加州已被禁止。這種方法是在鵝生命的最後幾周，每天兩到三次，將一根管子插入它們的喉嚨，每次注入玉米粉幾秒鐘，導致其肝臟迅速增肥。鵝肝生產商則表示，強制餵食不會傷害鴨子或鵝，並指出這些家禽食道原本就可以吞嚥整條魚，而且鴨子和鵝沒有嘔吐反射。
不過，州農業和市場部及其部長鮑爾(Richard Ball)隨後發布了一項裁決，認定第202號地方法律已被州農業法第305-a條取代。該條款規定，除非涉及人類福祉或安全，否則市政當局不得限制農業區的耕作方式。
今年3月，州高等法院第三上訴庭的五名法官一致裁定，鮑爾的裁決越權。法院指出，鮑爾的裁決錯誤地解讀了第305-a條，賦予州政府「幾乎無限」的權力來凌駕於地方法律之上。
在向州高等法院上訴庭提出的最新上訴動機中，鵝肝生產商辯稱，「上訴庭無視305-a條款的明文規定、立法歷史和首要立法目的」，並指出「202號地方法律對農場的影響並非間接或次要的」。
他們在州上訴法院不准重新辯論或上訴後，改向州高等法院上訴庭提出新動議，主張先前裁決忽視了州法的立法意圖，盼翻轉紐約市的禁售令。 業者表示，禁令一旦生效將使他們每年損失數百萬元收入，可能被迫大規模裁員，甚至危及農場持續營運；其中一家農場稱若失去紐約市場，恐裁掉大半員工。 核心爭點在於州農業法305-a條是否讓州政府可推翻地方禁令。法院先前認定州農業部長的裁決越權，因為305-a並未賦予近乎無限的權力凌駕地方法律。
精華 FAQ
他們在州上訴法院不准重新辯論或上訴後，改向州高等法院上訴庭提出新動議，主張先前裁決忽視了州法的立法意圖，盼翻轉紐約市的禁售令。
業者表示，禁令一旦生效將使他們每年損失數百萬元收入，可能被迫大規模裁員，甚至危及農場持續營運；其中一家農場稱若失去紐約市場，恐裁掉大半員工。
核心爭點在於州農業法305-a條是否讓州政府可推翻地方禁令。法院先前認定州農業部長的裁決越權，因為305-a並未賦予近乎無限的權力凌駕地方法律。
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