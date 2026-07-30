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紐約皇后區爆連環住宅竊案 貝賽、法拉盛犯多案 警緝駕灰色休旅車嫌犯

記者戴慈慧／紐約即時報導
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紐約警方公布監視器畫面，涉嫌連環住宅竊案的嫌犯當時駕駛灰色休旅車，目前仍在逃。（...
紐約警方公布監視器畫面，涉嫌連環住宅竊案的嫌犯當時駕駛灰色休旅車，目前仍在逃。（NYPD）

紐約市警察局 (NYPD) 近日公布一名涉嫌在東北皇后區犯下連環住宅竊盜案男子的監視器畫面，指嫌犯在不到一個月內，接連於貝賽(Bayside)、法拉盛及奧克蘭花園(Oakland Gardens)等社區犯案，警方相信多起案件屬同一人所為，目前正全力追緝，並呼籲民眾提供線索。

警方表示，這一系列入室竊盜案均發生於東北皇后區住宅區，嫌犯作案時駕駛一輛灰色休旅車，在社區四處尋找目標，趁屋主外出或住家無人時闖入屋內行竊，再迅速駕車逃離現場。警方已掌握多段監視器畫面，並將嫌犯影像公布，希望藉由民眾協助辨認身分，盡快將其逮捕歸案。

根據警方調查，嫌犯犯案地點橫跨市警第109分局及第111分局轄區，包括法拉盛、貝賽及奧克蘭花園等住宅密集社區。由於多起案件的犯案時間、手法及逃逸方式相當類似，警方研判應為同一名嫌犯所犯，相關案件已由偵探單位併案偵辦，以釐清其完整犯案路線及是否涉及更多尚未曝光的住宅竊案。

警方尚未公布嫌犯姓名，但表示嫌犯犯案時均駕駛灰色休旅車，並呼籲住戶留意社區內陌生車輛及可疑人士活動，尤其白天住戶外出上班期間，更應提高警覺。如家中裝有門鈴監視器或住家監視系統，也建議住戶檢視近期影像，如發現可疑畫面，可主動提供警方協助調查。

警方提醒，住宅竊盜案件往往利用屋主短暫外出的空檔犯案，建議民眾離家前務必確認門窗是否鎖妥，避免將現金、珠寶等貴重物品放置於容易取得的位置，也可使用定時照明設備或智慧監控系統，降低遭歹徒鎖定的風險。若外出旅遊時間較長，也可請親友或鄰居協助代收郵件及包裹，避免住家呈現長時間無人居住的跡象。

警方呼籲，任何掌握本案相關資訊的民眾，可致電紐約市警止罪熱線(Crime Stoppers)1-800-577-TIPS(8477)，或透過網站crimestoppers.nypdonline.org及X平台@NYPDTips提供線索，所有檢舉內容均可保密。

精華 FAQ

  • 警方指出，案件集中在東北皇后區的住宅區，包含貝賽、法拉盛與奧克蘭花園等地，且多起案件橫跨市警第109分局與第111分局轄區。

  • 因為各案的犯案時間、手法與逃逸方式高度相似，且嫌犯都駕駛灰色休旅車在社區尋找目標，警方因此研判是同一人連續作案。

  • 警方呼籲民眾致電Crime Stoppers 1-800-577-TIPS(8477)，或透過crimestoppers.nypdonline.org及X平台@NYPDTips提供線索，檢舉內容均可保密。

法拉盛 皇后區 紐約市

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