紐約皇后區爆連環住宅竊案 貝賽、法拉盛犯多案 警緝駕灰色休旅車嫌犯

紐約警方公布監視器畫面，涉嫌連環住宅竊案的嫌犯當時駕駛灰色休旅車，目前仍在逃。（NYPD）

紐約市 警察局 (NYPD) 近日公布一名涉嫌在東北皇后區 犯下連環住宅竊盜案男子的監視器畫面，指嫌犯在不到一個月內，接連於貝賽(Bayside)、法拉盛 及奧克蘭花園(Oakland Gardens)等社區犯案，警方相信多起案件屬同一人所為，目前正全力追緝，並呼籲民眾提供線索。

警方表示，這一系列入室竊盜案均發生於東北皇后區住宅區，嫌犯作案時駕駛一輛灰色休旅車，在社區四處尋找目標，趁屋主外出或住家無人時闖入屋內行竊，再迅速駕車逃離現場。警方已掌握多段監視器畫面，並將嫌犯影像公布，希望藉由民眾協助辨認身分，盡快將其逮捕歸案。

根據警方調查，嫌犯犯案地點橫跨市警第109分局及第111分局轄區，包括法拉盛、貝賽及奧克蘭花園等住宅密集社區。由於多起案件的犯案時間、手法及逃逸方式相當類似，警方研判應為同一名嫌犯所犯，相關案件已由偵探單位併案偵辦，以釐清其完整犯案路線及是否涉及更多尚未曝光的住宅竊案。

警方尚未公布嫌犯姓名，但表示嫌犯犯案時均駕駛灰色休旅車，並呼籲住戶留意社區內陌生車輛及可疑人士活動，尤其白天住戶外出上班期間，更應提高警覺。如家中裝有門鈴監視器或住家監視系統，也建議住戶檢視近期影像，如發現可疑畫面，可主動提供警方協助調查。

警方提醒，住宅竊盜案件往往利用屋主短暫外出的空檔犯案，建議民眾離家前務必確認門窗是否鎖妥，避免將現金、珠寶等貴重物品放置於容易取得的位置，也可使用定時照明設備或智慧監控系統，降低遭歹徒鎖定的風險。若外出旅遊時間較長，也可請親友或鄰居協助代收郵件及包裹，避免住家呈現長時間無人居住的跡象。

警方呼籲，任何掌握本案相關資訊的民眾，可致電紐約市警止罪熱線(Crime Stoppers)1-800-577-TIPS(8477)，或透過網站crimestoppers.nypdonline.org及X平台@NYPDTips提供線索，所有檢舉內容均可保密。