樂齡會防詐講座析亞裔長者陷阱 受騙先聯絡銀行再報案

樂齡會(AARP)與旗下欺詐監察網絡29日舉辦亞太裔(AAPI)社區防詐講座，邀請多名資深執法人員講解針對長者的騙局。(截自視頻直播)

樂齡會(AARP)與旗下欺詐監察網絡29日晚舉辦亞太裔社區防詐講座，邀請多名資深執法人員講解針對長者的騙局。專家表示，投資詐騙、冒充政府與「祖孫騙局」持續鎖定長者與移民家庭；若察覺匯款有異，應立即聯絡金融機構、保存紀錄，再向警方及聯邦調查局(FBI )網路犯罪投訴中心(IC3)報案。

樂齡會多元文化領導部門副總裁郭為婉(Daphne Kwok)在講座中與前FBI探員郭雷斯特(Lester Kwok，音譯)及前舊金山地方檢察處資深高級調查員何希舜(Jason Collom)對談。郭雷斯特指出，騙徒常以假投資平台誘導受害人投入加密貨幣，先以高回報建立信任，最後掏空畢生積蓄；另有冒充警察、稅務人員索款，以及假扮孫輩遇車禍、急需律師費的手法。

他說，騙徒最常見的兩個警訊，是「突如其來的接觸」和刻意製造緊迫感。接到陌生來電、簡訊或網路訊息時，民眾不必因禮貌而繼續聽下去，應先停一停、與家人核實；若對方自稱國稅局或政府機關，更應自行查找官方電話聯絡，不要按對方提供的號碼回撥。

熟人關係也可能成為騙局入口

何希舜表示，華人家庭尤其要留意「信任型詐騙」。騙徒可能利用共同語言、文化背景，或長年往來的保險經紀、理財顧問取得信任。他分享案例表示，一對長者相信與家族往來多年的保險業者父子，在高額回報的引誘下，動用保單、退休金和房產；房產售得210萬元後，兩人最後只剩約4萬5000元。

何希舜指出，受害人常因怕丟臉、擔心報復或不願公開資產而不報案，實際受害規模因而被低估。他說：「受害者不只是被騙徒傷害，也可能被家人的責怪再傷害一次。」他呼籲家人先安撫受害者，協助寫下經過、電話、帳戶及匯款資料，避免當事人反覆敘述而再受創傷。

時間是追回款項關鍵

郭雷斯特表示，發現可疑轉帳後，第一步是立刻要求銀行召回或凍結款項，並盡快到IC3.gov提交交易資訊。FBI 2025年報告顯示，IC3資產追回小組去年協助凍結約6億7900萬元疑似詐騙款項，但能否攔截往往取決於報案速度。

兩人也建議受害者向當地警局取得書面紀錄，並聯絡地方檢察官辦公室的消費者調解或高齡金融犯罪單位。60歲以上、需要協助提出IC3投訴者，可撥司法部全國長者詐騙專線(833)372-8311。