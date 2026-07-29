紐約法拉盛男子犯行刑式槍殺案 判刑23年 曾潛逃厄瓜多返美落網
皇后區法拉盛27歲男子普拉多(Omar Prado)因2021年在可樂娜(Corona)一家熟食店外近距離槍殺29歲男子戈梅茲(Kelvin Gomez)，29日遭皇后區州高等法院判處23年徒刑，刑滿後另須接受五年獄後監管。普拉多上月已承認一級過失殺人罪，坦承犯下這起命案。
皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，案件起因於一場瑣碎的口角衝突，普拉多卻因此痛下殺手。他在不到兩英尺的距離朝戈梅茲後腦開槍，導致這名29歲、育有子女的父親當場身亡，犯案後更立即逃往厄瓜多，企圖躲避司法制裁。經紐約市警兇殺組探員及檢方共同追查，普拉多在數月後返回紐約時遭逮捕，最終受到法律制裁。
根據檢方調查，案發於2021年6月2日上午約10時，普拉多先前往位於可樂娜108街的一家熟食店，約30分鐘後，戈梅茲也來到該處，雙方爆發口角，之後戈梅茲離開現場。
當天下午約5時，戈梅茲返回熟食店附近，普拉多則從停放在街口的一輛銀色賓士下車，主動上前與對方交談。約下午5時08分，普拉多突然從連帽衫口袋掏出手槍，近距離朝戈梅茲後腦開槍。戈梅茲當場倒地不起，經救護人員到場後宣告死亡。普拉多隨即跑向Van Doren Street街角，搭乘早已等候的銀色賓士逃離現場。
檢方指出，普拉多在案發不到48小時後便搭機逃往厄瓜多，但數月後返回紐約時遭警方逮捕，案件歷經多年司法程序後，今年6月承認一級過失殺人罪，並於29日遭判處23年有期徒刑。
凱茲表示，這起槍擊案奪走一名年輕父親的生命，也讓其家人承受無法彌補的傷痛。她強調，檢方將持續與警方合作，打擊非法槍枝暴力犯罪，維護社區安全。
他因2021年在皇后區可樂娜一家熟食店外，近距離朝29歲男子戈梅茲後腦開槍致死，之後承認一級過失殺人罪，29日遭判23年徒刑。 檢方指出，事件源自雙方在熟食店外的瑣碎口角。普拉多先離開，晚間又返抵現場，從銀色賓士下車與對方交談後，突然掏槍近距離射殺戈梅茲。 他在案發不到48小時內搭機逃往厄瓜多，企圖躲避司法制裁；數月後返抵紐約時，遭紐約市警兇殺組與檢方追查逮捕，最終被法院判刑。
精華 FAQ
他因2021年在皇后區可樂娜一家熟食店外，近距離朝29歲男子戈梅茲後腦開槍致死，之後承認一級過失殺人罪，29日遭判23年徒刑。
檢方指出，事件源自雙方在熟食店外的瑣碎口角。普拉多先離開，晚間又返抵現場，從銀色賓士下車與對方交談後，突然掏槍近距離射殺戈梅茲。
他在案發不到48小時內搭機逃往厄瓜多，企圖躲避司法制裁；數月後返抵紐約時，遭紐約市警兇殺組與檢方追查逮捕，最終被法院判刑。
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