紐約法拉盛男子犯行刑式槍殺案 判刑23年 曾潛逃厄瓜多返美落網

皇后區地方檢察官凱茲表示，被告普拉多因一場口角近距離槍殺29歲男子後潛逃厄瓜多，最終返美落網，遭判處23年徒刑。圖為紐約市警調查案件。(歐新社)

皇后區法拉盛 27歲男子普拉多(Omar Prado)因2021年在可樂娜(Corona)一家熟食店外近距離槍殺29歲男子戈梅茲(Kelvin Gomez)，29日遭皇后區州高等法院判處23年徒刑，刑滿後另須接受五年獄後監管。普拉多上月已承認一級過失殺人罪，坦承犯下這起命案。

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，案件起因於一場瑣碎的口角衝突，普拉多卻因此痛下殺手。他在不到兩英尺的距離朝戈梅茲後腦開槍，導致這名29歲、育有子女的父親當場身亡，犯案後更立即逃往厄瓜多，企圖躲避司法制裁。經紐約市 警兇殺組探員及檢方共同追查，普拉多在數月後返回紐約時遭逮捕，最終受到法律制裁。

根據檢方調查，案發於2021年6月2日上午約10時，普拉多先前往位於可樂娜108街的一家熟食店，約30分鐘後，戈梅茲也來到該處，雙方爆發口角，之後戈梅茲離開現場。

當天下午約5時，戈梅茲返回熟食店附近，普拉多則從停放在街口的一輛銀色賓士下車，主動上前與對方交談。約下午5時08分，普拉多突然從連帽衫口袋掏出手槍，近距離朝戈梅茲後腦開槍。戈梅茲當場倒地不起，經救護人員到場後宣告死亡。普拉多隨即跑向Van Doren Street街角，搭乘早已等候的銀色賓士逃離現場。

檢方指出，普拉多在案發不到48小時後便搭機逃往厄瓜多，但數月後返回紐約時遭警方逮捕，案件歷經多年司法程序後，今年6月承認一級過失殺人罪，並於29日遭判處23年有期徒刑。

凱茲表示，這起槍擊案奪走一名年輕父親的生命，也讓其家人承受無法彌補的傷痛。她強調，檢方將持續與警方合作，打擊非法槍枝暴力犯罪，維護社區安全。