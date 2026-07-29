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紐約華埠旁麥當勞孩童敲桌惹爭執 75歲華翁遭女子揮拳擊面

記者劉梓祁／紐約即時報導
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曼哈頓華埠旁麥當勞孩童敲桌惹爭執，75歲華翁遭女子揮拳擊面；圖為嫌犯。(NYPD...
曼哈頓華埠旁麥當勞孩童敲桌惹爭執，75歲華翁遭女子揮拳擊面；圖為嫌犯。(NYPD提供)

曼哈頓下東城一間鄰近華埠麥當勞日前發生長者遇襲案，一名75歲的華裔男子因店內孩童敲打桌面、製造噪音，與孩童母親發生口角，隨後遭對方揮拳擊中臉部；市警(NYPD)現正追緝涉案女子。

警方表示，案件發生於7月20日晚上約8時10分，地點為地蘭西街(Delancey Street)114號、華埠附近的一間麥當勞，屬市警七分局轄區。當時一名身分不明的女子接近75歲男事主，雙方發生言語爭執；女子其後以拳頭擊打事主臉部，再徒步逃離現場。

據知情人士透露，男事主為華人，爭執起因疑與涉案女子的兩名孩子有關。兩名孩童當時不斷敲打桌面並發出噪音，事主因此與女子發生爭執。警方稱，事主在現場拒絕接受醫療救治。涉案女子膚色較淺，最後被看見時身穿黑色上衣及黑色長褲。警方已公布其影像，呼籲知情者提供線索。

市警最新統計顯示，截至7月26日，全市七類主要罪案較去年同期下降6.5%；其中，市警七分局共有527宗，較去年同期516宗增加2.1%。轄區內入室盜竊由52宗增至88宗，升幅達69.2%，重大盜竊亦由240宗增至265宗，上升10.4%；但搶劫由72宗降至41宗，下降43.1%，重罪攻擊亦微降4%。轄區今年暫無謀殺案，去年同期則有兩宗。

市警呼籲大眾提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

曼哈頓華埠旁麥當勞孩童敲桌惹爭執，75歲華翁遭女子揮拳擊面；圖為嫌犯。(NYPD...
曼哈頓華埠旁麥當勞孩童敲桌惹爭執，75歲華翁遭女子揮拳擊面；圖為嫌犯。(NYPD提供)

曼哈頓華埠旁麥當勞孩童敲桌惹爭執，75歲華翁遭女子揮拳擊面；圖為嫌犯。(NYPD...
曼哈頓華埠旁麥當勞孩童敲桌惹爭執，75歲華翁遭女子揮拳擊面；圖為嫌犯。(NYPD提供)

精華 FAQ

  • 據知情人士與警方說法，衝突疑與涉案女子的兩名孩童有關，孩子不停敲打桌面並發出噪音，75歲華裔男事主因此與女子發生口角。

  • 案件發生於7月20日晚上約8時10分，地點是地蘭西街114號、華埠附近的一間麥當勞。警方已公布女子影像，並呼籲知情者提供線索。

  • 警方表示，男事主在現場拒絕接受醫療救治，涉案女子在動手後徒步逃離。市警也提供止罪熱線、網站與手機應用程式供民眾匿名報案。

華埠 麥當勞 曼哈頓

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