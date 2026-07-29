騎非法電單車撞休旅車 紐約17歲男血濺市政府路口身亡
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一名駕駛非法電單車的17歲少年29日上午在曼哈頓中央街(Center St)與一輛休旅車相撞後倒地身亡。此事件使電單車管治議題再次回到公眾視野，本地民代亦指出事發路口設計不良、非常危險。
據警方介紹，29日上午9時許，受害人納卡托(Gabriel Nacato)駕駛一輛無牌電單車在從布碌崙(布魯克林)大橋駛下、向北入中央街時，在中央街交錢伯斯街(Chambers St)路口處與一輛同方向行駛的黑色雪弗蘭太浩(Tahoe)休旅車發生碰撞，然後單車失控、納卡托倒地，急救人員趕到後，當場宣布其已死亡。根據現場照片，納卡托倒地位置旁的路面上留有大量新鮮血跡。事發後，該路段被臨時封閉，休旅車駕駛員則留在現場配合調查。
警方透露，納卡托在事發前，曾主動向休旅車所在的車道併道，但截至發稿時，警方尚未確認本起事故的責任歸屬。據報導，納卡托所駕駛的電單車最高時速可達30哩，遠超紐約市法所規定的15哩，屬於被禁止出售和上路的非法車輛。
據統計，今年迄今為止，全市已發生14起涉及「傳統單車和電單車」的致命車禍，與去年同期相比數字幾乎翻倍。本起事故發生後，紐約市主要官員相繼表態，稱頻繁肇事的非法電單車已成為城市治理中的一個顯著問題。市長曼達尼(Zohran Mamdani)呼籲州市立法機構協同討論有效的法治手段、治理非法電單車，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，現有的法律不夠嚴厲，而且當局的管治措施已落後於科技發展的腳步，導致面對諸如高速電單車這種新興產物時，無法可依。倡導組織「交通替代方案」(Transportation Alternatives)則指出，肇事電單車雖然不符合紐約法律，但現在仍能在網上買到，該組織呼籲州檢察長辦公室發布消費者預警，向潛在買家告知此類商品的安全風險。
涉事路口位於曼哈頓丁勤時綜合政務大樓(Divid Dinkins Manhattan Municipal Building)門前，包括市主計長、曼哈頓區長辦公室以及市府下屬的大量部門均在該樓內辦公，而市政廳亦與該路口僅咫尺之遙。此外，該路口為布碌崙大橋曼哈頓端的出口所在地，下橋車流在此與曼哈頓下城兩條主要街道錢伯斯街和中央街相會，日常車流量極大；而路口周邊又有政府大樓、觀光名勝和地鐵站出口，行人動線也在此處與汽車和單車車道形成交叉。
代表該區的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，鑑於這種危險程度極高的交通局面，本地社區多年來一直呼籲行政當局改善安全措施，卻始終被告知此事並非優先事項。而本次悲劇便是這種不作為的又一代價。他呼籲市交通局立即開始重新設計此處的交通動線和安全設施，同時在東西向的錢伯斯街上增設一條單車專用道。
死者是17歲少年納卡托，他29日上午駕駛無牌非法電單車，在曼哈頓中央街與錢伯斯街路口與同向行駛的休旅車相撞，倒地後由急救人員當場宣告死亡。 報導指出，涉事電單車最高時速可達30哩，遠超紐約市法規定的15哩，因此屬被禁止出售和上路的非法車輛，也成為此次事故的焦點之一。 市長呼籲州與市立法機構共同研究治理非法電單車的法治手段，公益維護人認為現行法例不夠嚴厲，市議員則要求重設路口動線並在錢伯斯街增設單車專用道。
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死者是17歲少年納卡托，他29日上午駕駛無牌非法電單車，在曼哈頓中央街與錢伯斯街路口與同向行駛的休旅車相撞，倒地後由急救人員當場宣告死亡。
報導指出，涉事電單車最高時速可達30哩，遠超紐約市法規定的15哩，因此屬被禁止出售和上路的非法車輛，也成為此次事故的焦點之一。
市長呼籲州與市立法機構共同研究治理非法電單車的法治手段，公益維護人認為現行法例不夠嚴厲，市議員則要求重設路口動線並在錢伯斯街增設單車專用道。
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