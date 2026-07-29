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布碌崙地鐵兩大瓶頸有解 MTA擬整治70處壅塞點

記者馬璿／紐約即時報導
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大都會運輸署將修復布碌崙兩處長年為人詬病的地鐵瓶頸。圖為其一的迪卡爾布站(DeK...
大都會運輸署將修復布碌崙兩處長年為人詬病的地鐵瓶頸。圖為其一的迪卡爾布站(DeKalb Avenue)點。(取自MTA)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：MTA先鎖定布碌崙2處地鐵瓶頸提出整治方案。
  • 重點二：諾斯特蘭德交會處將改線以疏解3、5號線壅塞。
  • 重點三：70處壅塞點將逐一評估，盼納入2030年後資本計畫。

大都會運輸署(MTA)於29日公布一份報告，表示為改善通行順暢度，將率先鎖定布碌崙(布魯克林)兩處長年為人詬病的地鐵瓶頸，並提出具體修復方案。當局同時指出，後續將逐一評估全系統70處造成每日壅塞、困擾數百萬乘客的問題路段的整改成本與可行性，盼部分工程能納入自2030年起啟動的下一個五年資本計畫，爭取經費挹注。

報告指出，3號線與5號線將在布碌崙富蘭克林大道以東交換行駛路線，以疏解長年壅塞、被笑稱為「皇冠高地大亂結」的諾斯特蘭德交會處(Nostrand Junction)。目前官員正設計新道岔與新路段，讓列車不必再於交會口互相等待通過。完工後，3號線將沿諾斯特蘭德大道行駛，5號線則改行東方公園大道地下路線。

另一項布碌崙重點工程，則是修復曼哈頓大橋布碌崙端橋腳附近的迪卡布爾聯鎖區(DeKalb Interlocking)。該處為B、D、N、Q、R五線交會樞紐，設備老舊，工作人員遇上突發狀況時，有時仍須仰賴1930年代的技術、甚至紙本地圖引導列車通行。MTA目前已著手升級B、D兩線號誌系統，並與承包商研議放寬聯鎖區內軌道彎道弧度，以提升列車通過速度。

參與撰寫本報告的MTA規畫副首席發展官柯農(Alyssa Cobb Konon)指出，上述地點皆存在「阻礙提供優質服務的實體基礎設施」問題。在70處問題地點中，報告特別標出25處為「最具改善潛力」的優先候選名單。除布碌崙這兩處，報告中列出的其他壅塞熱點還包括布朗士149街大中央大道一帶2、4、5號線交會軌道，以及59街哥倫布圓環老舊號誌系統，後者長期拖累A、B、C、D四線營運效率。

報告分析，地鐵諸多痛點源自逾百年前的軌道與道岔設計：當年地鐵由三家不同公司分別營運，日後才被整併拼接為單一系統。部分路線在跨越東河時由四線縮減為兩線，即是當年低估曼哈頓與外圍行政區間即時通勤需求所留下的規畫不利。

運輸官員在報告中強調，此份文件是大都會運輸署首創的全系統瓶頸紓解計畫，後續將逐一評估各問題地點的整改成本與可行性。

精華 FAQ

  • 報告優先鎖定諾斯特蘭德交會處與迪卡布爾聯鎖區，前者影響3、5號線，後者則牽動B、D、N、Q、R等多線營運。

  • MTA計畫讓3號線與5號線在富蘭克林大道以東交換路線，並新設道岔與路段，使列車不必再在交會口相互等候通過。

  • MTA將逐一評估全系統70處壅塞點的整改成本與可行性，並從中挑出25處優先改善地點，爭取納入2030年後的新一輪資本計畫。

布碌崙 MTA 地鐵

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