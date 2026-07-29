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紐約布碌崙皮條客操控性交易、教唆殺人 遭判監50年

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紐約布碌崙皮條客操控性交易、教唆殺人 遭判監50年

記者顏潔恩／紐約即時報導
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45歲的布碌崙男子史考特，因謀殺、促進賣春等罪名成立，被判處50年有期徒刑。(紐...
45歲的布碌崙男子史考特，因謀殺、促進賣春等罪名成立，被判處50年有期徒刑。(紐約東區聯邦檢察官提供)

紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布，45歲的布碌崙(布魯克林)男子史考特(Omari Scott)，綽號「王子(Prince)」、「Sir Prince」，在性販運期間犯下謀殺、促進賣春等罪名，於29日在聯邦法院被判處50年有期徒刑。

根據庭審證據，史考特多年來在布碌崙著名的露天性交易區「Penn Track」，以及紐約市和新澤西州其他地點，從事人口販運和逼迫女性賣春行動；檢方指出，他先以愛情和金錢為誘餌接近受害女性，待對方受他控制後，便沒收他們所有的賣春所得，並要求每晚要達到固定的收入配額。

若受害人未達要求，他便施以暴力或恐嚇；由於史考特掌控所有收入，受害女性和他們年幼子女的衣食住行，導致他們難以脫離控制。

檢方指出，2023年4月，史考特得知其中一名女子打算離開他、替另一名皮條客克雷(Cleveland Clay)工作時，他隨即便在Penn Track找到對方，當街抓住她的頭髮，將她一路拖行並塞進自己的汽車內；不僅如此，他還指使一名男子西蒙斯(Michael Simmons)協助犯案，命令其開槍殺死克雷。

2023年5月1日，西蒙斯在Penn Track附近一間White Castle速食店停車場開槍射殺克雷；犯案後，他返回附近一處洗衣店停車場向史考特回報「任務完成」，克雷送醫後數小時傷重不治。

西蒙斯已於去年1月承認犯有謀殺罪、以及性販運等罪名，目前仍等待法院宣判刑期；而史考特於去年6月經陪審團裁定謀殺罪、以及性販運一名受害女子罪名成立，在29日的審判前，他也已經對相關罪名認罪。

美國紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella Jr.)表示，史考特長期透過暴力、剝削及控制弱勢女性獲利，其行為造成受害人難以抹滅的創傷，也完全漠視法律與人性尊嚴。

市警察局(NYPD)蒂池(Jessica S. Tisch)則表示，紐約警方絕不容忍任何人透過性剝削女性謀利；她也指出，史考特是「最惡劣的掠食者之一」，不僅利用暴力和經濟控制逼迫女性賣春，甚至為了爭奪地盤，策畫殺害競爭對手。

精華 FAQ

  • 他因性販運、促進賣春與謀殺等罪名遭定罪，並在29日被聯邦法院判處50年有期徒刑，顯示法院認定其犯罪情節極為嚴重。

  • 檢方指出，他先以愛情和金錢接近女性，得手後沒收賣春收入，要求每日達到配額，若未達標就以暴力或恐嚇控制，讓受害者難以脫身。

  • 史考特得知一名女子想離開他後，指使西蒙斯開槍殺害競爭對手克雷；西蒙斯在White Castle停車場行凶後回報完成，克雷數小時後不治。

布碌崙 紐約市 布魯克林

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