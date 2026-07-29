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紐約法拉盛三福大道槍擊案告破 44歲嫌犯落網、住處搜獲槍枝

記者高雲兒／紐約即時報導
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涉嫌28日在皇后區法拉盛開槍的44歲男子已於案發當晚被捕。(市警局提供)
涉嫌28日在皇后區法拉盛開槍的44歲男子已於案發當晚被捕。(市警局提供)

華人聚居的皇后區法拉盛三福大道(Sanford Ave)與薩米特巷(Summit Ct.)交界處一棟公寓樓後方，28日下午發生槍擊案，一名34歲男子背部及臀部中槍送醫。警方29日表示，涉嫌開槍的44歲男子已於案發當晚被捕，警方其後持搜索令搜查嫌犯住所，並在屋內發現一把槍枝。案件不涉及華人。

案件發生於28日下午約1時27分，地點位於三福大道132-35號公寓樓後方。傷者中槍後倒臥現場，由急救人員抬上擔架送往醫院，送醫時仍保持清醒。警方表示，傷者暫無生命危險。

警方初步調查顯示，嫌犯從受害人身後開槍，擊中其背部及臀部。由於受害人中槍時未看到槍手，因此當時無法提供更多有關嫌犯身分的信息。警方一度根據目擊者描述，追查一名身穿全黑衣物、沿41路向東逃離現場的男子。

警方29日更新案情表示，涉案嫌犯已於28日晚間被捕。嫌犯為一名44歲西語裔男子，居住在法拉盛。警方稱，執法人員迅速鎖定並拘捕槍手，其後持搜索令搜查嫌犯住所，在屋內發現一把槍枝。

法拉盛 槍擊 皇后區

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