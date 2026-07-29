紐約市府要求舉證否則課「第二居所稅」 屋主批甩鍋

紐約市財政局近日公布恐受紐約州新「第二居所稅」(pied-a-terre tax)影響的紐約市房產名單，引發部分屋主不滿。(取自市長辦公室)

紐約市 財政局近日除公布恐受紐約州新「第二居所稅 」(pied-a-terre tax)影響的紐約市房產名單外，亦向數10萬名屋主寄發信函，要求證明紐約市為其主要居所，否則須繳納該稅。此舉引發部分長住居民不滿，批評市府舉證責任「甩鍋」給納稅人，做法過於草率。

根據NY1報導，布碌崙 (布魯克林)公園坡(Park Slope)一棟四層樓獨棟住宅屋主西波倫(Marvin Ciporen)日前收到市府財政局來信，要求他自行舉證居住身分。他自1973年起便住在該處，女兒與外孫也同住樓上。由於房產市值超過520萬元，一旦被認定適用新稅，他將面臨4萬1000元的增稅。

西波倫表示，財政局應可透過稅務紀錄輕易查核，「這些紀錄一直顯示我們住在這個地址，全年12個月都在這裡」。他批評，查核第二住宅本應是市府的責任，「都21世紀了，寄信之前明明動動手指就能查清楚，為什麼要讓我來做這件事」，並強調自己支持第二居所稅的立意，也反對貧富不均，但不認同以此方式騷擾中產屋主。

依市府規定，西波倫須在8月21日前向市府申請豁免。

對於舉證責任為何落在屋主身上，市府將問題指向州議會與州長霍楚(Kathy Hochul)。市長曼達尼(Zohran Mamdani)發言人克萊恩(Monica Klein)表示，依州法規定，房產名冊已公開供民眾查閱，財政局將從中篩選出可能適用新稅的物件。

霍楚28日在布碌崙受訪時則說，若民眾認為被誤列名冊，有權提出異議，但目前看不出修法必要。她並表示，提高通知強度是為確保不知情的民眾了解新稅適用範圍。

「第二居所稅」原由霍楚提出，用以協助彌補市府數10億元預算缺口，並已納入州政府2770億元支出計畫通過，估計每年可為市府帶來約五億元稅收。

市府此次公布的新名冊涵蓋一至三戶型住宅、合作公寓、公寓大樓及部分混合用途商用物件，共計數10萬筆姓名與地址。共和黨市議員卡爾(David Carr)指出，自己所住公寓大樓沒有一戶達百萬元門檻，更遑論500萬元門檻，卻仍被列入名冊，許多鄰居同樣受影響，「看起來他們就只是把全市一、兩戶型住宅名單整批拿來用而已」。他憂心此舉恐促使更多屋主萌生遷離念頭。

截至發稿前，市府並未回應究竟有多少屋主收到財政局要求自證居住身分的信函。