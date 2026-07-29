我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

AI公司砸重金搶電工木匠 時薪贏同業4成掀跳槽潮

紐約哪條地鐵最讚？MTA滿意度調查：L、7號線並列第1

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據大都會運輸署(MTA)最新公布的乘客滿意度調查，L線及7號線以72%的滿意度拔...
據大都會運輸署(MTA)最新公布的乘客滿意度調查，L線及7號線以72%的滿意度拔得頭籌。(記者戴慈慧╱攝影)

每位紐約客心中的「最佳地鐵線路」或許各不相同，但根據大都會運輸署(MTA)最新公布的乘客滿意度調查，連通曼哈頓下城及布碌崙的L線、及行至法拉盛的7號線以72%的滿意度拔得頭籌，並列第一。

MTA公布的「2026 年春季乘客滿意度調查」(Spring 2026 Customers Count)，於今年4月13日至5月2日期間收集了近9萬4000名乘客的意見。數據顯示，紐約地鐵的整體滿意度維持在63%，較去年同期的57%有顯著提升，乘客普遍反映在可靠度與安全性方面的體驗有所改善。

在並列冠軍中，L線的亮眼表現並不令人意外。自從該路線全面導入「基於通訊的列車控制系統」(CBTC)以來，便以班次密集、等車時間短而聞名；7號線同樣受益於此項新技術，即便每日承載數十萬名乘客，仍能提供全系統中最穩定可靠的服務。

G線及Q線的滿意度則緊隨其後。MTA將G線評分提升歸功於新車廂的投入，大幅拉高了車廂清潔度的滿意度；同時，G線與Q線在安全性方面也獲得極高評價，成為推升整體滿意度的關鍵。

這份調查同時反映了紐約市民對地鐵關注焦點的轉變。多年來，「治安與安全」始終是影響乘客給予評分的最大因素；然而此次調查顯示，「可靠度」已躍升為決定滿意度的首要驅動力，表明乘客越來越重視列車能否按時抵達。

同時，報告也指出，乘客對安全的滿意度正持續得到改善。有62%的乘客表示在車廂內感到安全，60%表示在車站內感到安全，54%表示在月台上感到安全，這三項數據均創下MTA自2022年啟動線上調查以來的最高紀錄。

市運輸局(NYC Transit)總裁克里奇洛(Demetrius Crichlow)在聲明中表示，「數據顯示，服務提升正在發揮實質作用，而乘客也確實感受到了這些變化」。

精華 FAQ

  • MTA最新公布的春季乘客滿意度調查顯示，L線與7號線都拿下72%的滿意度，並列紐約地鐵各線第一，成為本次調查的冠軍線路。

  • 調查顯示，紐約地鐵整體滿意度升到63%，比去年同期的57%明顯提高。乘客普遍認為列車可靠度與安全性都有改善，體驗比過去更穩定。

  • 有62%乘客表示在車廂內感到安全，60%在車站內感到安全，54%在月台上感到安全，這三項數據都創下MTA自2022年啟動線上調查以來的最高紀錄。

MTA 地鐵 曼哈頓

上一則

紐約州防兒童上網成癮 禁演算法對未成年推播規定出爐

下一則

霍楚能源回扣9月寄發 最高200元遭疑選前討好選民
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵更換道岔 1、2、3號線連5周末改道

紐約地鐵更換道岔 1、2、3號線連5周末改道
地鐵多線突發事故延誤 曼哈頓皇后區通勤受阻

地鐵多線突發事故延誤 曼哈頓皇后區通勤受阻
聽取民意 MTA辦「跨區快線」沿線快閃研討會

聽取民意 MTA辦「跨區快線」沿線快閃研討會

布碌崙百年地鐵站無障礙全面完工 耗資逾億、增3部電梯

布碌崙百年地鐵站無障礙全面完工 耗資逾億、增3部電梯

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

2026-07-24 07:21
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關
郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢

郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢